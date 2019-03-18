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Вальтер Ґропіус

Вальтер Ґропіус - німецький архітектор. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Вальтер Ґропіус".

Вальтер Ґропіус (1883-1969) - німецький архітектор та засновник мистецької школи "Державний Баугауз у Ваймарі". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

100 років Баугаузу: ідеї, які стали класикою світового дизайну

100 років Баугаузу: ідеї, які стали класикою світового дизайну 18.03.2019

Школі Баугауз виповнюється 100 років. Геніальні ідеї її представників назавжди підкорили світ дизайну

100 років Баугаузу: лампа-куля та меблі з трубок як ікони стилю (10.01.2019) 10.01.2019

Баугауз святкує 100-річний ювілей. Мінімалізм, зручність і практичність - головні ознаки цієї мистецької школи. А ви знаєте приклади баугаузу в Україні?

Баугаус для "чайників": що треба знати про легендарну школу (фотогалерея) 03.01.2019

Цього року виповнюється 100 років Баугаусу - легендарній мистецькій школі, яка мала величезний вплив на архітектуру й дизайн 20-го століття. Плодами творчості її викладачів та випускників у світі користуються досі.

Баугаус-навігатор Берліном для смартфона (15.11.2016) 15.11.2016

У Німеччині розробили додаток для смартфонів, який у Берліні прокладає маршрут повз будинки, зведені за кресленнями архітектора Вальтера Ґропіуса. Він був натхненником руху простого і функціонального будівництва Баугаус.

Баугауз у Берліні: мобільна екскурсія з інтерактивною картою

Баугауз у Берліні: мобільна екскурсія з інтерактивною картою 27.09.2016

У Берліні можна нарахувати понад десяток архітектурних пам’яток створених засновником Баугауза Вальтером Ґропіусом. З новим мобільним додатком жителям міста та туристам-поціновувачам стане легше їх відшукати.
100 нових об’єктів школи Баугаузу

100 нових об’єктів школи Баугаузу 20.03.2015

Архів Баугаузу в Берліні зберігає найбільшу у світі колекцію з історії напрямку, який відзначатиме свій столітній ювілей у 2019 році. На спеціальній виставці архів презентує 100 нових об’єктів.