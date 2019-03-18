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Вальтер Ґропіус - німецький архітектор. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Вальтер Ґропіус".
Вальтер Ґропіус (1883-1969) - німецький архітектор та засновник мистецької школи "Державний Баугауз у Ваймарі". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.