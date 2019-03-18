Вальтер Ґропіус

Баугаус для "чайників": що треба знати про легендарну школу (фотогалерея)

Цього року виповнюється 100 років Баугаусу - легендарній мистецькій школі, яка мала величезний вплив на архітектуру й дизайн 20-го століття. Плодами творчості її викладачів та випускників у світі користуються досі.