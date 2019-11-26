WADA на чотири роки заборонила РФ брати участь в Олімпіадах і чемпіонатах світу

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) у понеділок, 9 грудня, в Лозанні ухвалило рішення про відсторонення Росії на чотири роки від участі в Олімпіадах і чемпіонатах світу, повідомляє агенція SID.

Ухвалене рішення передбачає низку покарань. Російським спортсменам буде заборонено представляти Росію, як країну-учасницю на Олімпійських іграх у Токіо в 2020 році та у Пекіні в 2022 році. Водночас окремі спортсмени зможуть брати участь у змаганнях, але лише під нейтральними прапорами.

Також Росії заборонено приймати чемпіонати світу та інші змагання або подавати заявки на них. Крім того, ухвалене рішення передбачає повторне виключення РУСАДА із WADA.

Росія має 21 день для подачі апеляції. Після цього Міжнародний спортивний суд CAS ухвалить рішення.

Нагадаємо, 20 вересня журналіст телеканалу ARD Гайо Зеппельт (Hajo Seppelt), який викрив систему вживання допінгу російськими спортсменами, також повідомив, що Росію підозрюють у маніпулюванні даними перед їхнім наданням WADA.

До цього, у 2015 році вибухнув скандал навколо контрольованої державою системи вживання допінгу російськими спортсменами. У серпні 2015 року німецький телеканал ARD показав документальний фільм, у якому російських атлетів звинуватили у вживанні заборонених препаратів. Після початку скандалу багатьох російських спортсменів, зокрема легкоатлетів, відсторонили від міжнародних змагань.

У листопаді 2015 року виконавчий комітет WADA позбавив РУСАДА акредитації. 20 вересня 2018 року він поновив російське антидопінгове агентство у правах на певних умовах.

Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (IAAF) 23 вересня також має вирішити питання щодо поновлення членства Всеросійської федерації легкої атлетики, яке призупинили в 2015 році. Це рішення значною мірою залежатиме від вердикту WADA. На Чемпіонаті світу з легкої атлетики, який стартує цього тижня в Досі, 29 російських атлетів матимуть змогу виступати під олімпійським прапором.