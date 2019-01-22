 WADA вирішило не карати російське РУСАДА за порушення умов допуску експертів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.01.2019

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Новини

WADA вирішило не карати російське РУСАДА за порушення умов допуску експертів

Всесвітнє антидопінгове агентство WADA вирішило не накладати санкції на Російське антидопінгове агентство через порушення ним термінів доступу експертів до лабораторних даних.

WADA вирішило не накладати санкції на РУСАДА

Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) уникло нових санкцій з боку Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) через недотримання термінів допуску експертів WADA до лабораторних даних і зразків проб у московській лабораторії.

Як повідомило Всесвітнє антидопінгове агнетство, воно вирішило у вівторок, 22 січня, зберегти статус відповідності РУСАДА, незважаючи на те, що експерти WADA змогли отримати потрібні їм дані лише 17 січня 2019 року, тоді як це мало статися ще до 31 грудня 2018 року. "Сьогодні виконавчий комітет із задоволенням почув про значний прогрес, якого вдалося досягти у вирішенні російського допінгового питання, відколи у вересні було ухвалене рішення відновити в правах РУСАДА за жорстких умов", - заявив президент Всесвітнього антидопінгового агентства Крейг Ріді, цитує агенція новин dpa.

DW.COM

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За словами Ріді, тепер організація приступає до другого етапу - дані з московської лабораторії мають бути перевірені та ретельно вивчені експертами. Очікується, що на це піде два чи три місяці. Самі проби будуть вивезені за межі Росії для вивченння в лабораторії, що має акредитацію WADA, до 30 червня 2019 року.

У свою чергу, генеральний директор РУСАДА Юрій Ганус на прес-конференції 22 січня привітав рішення WADA. Він також висловив своє задоволення від того, що російські спортсмени тепер не матимуть перешкод для участі в міжнародних турнірах, повідомляє агентство "Інтерфакс".

Нагадаємо, що 20 вересня виконавчий комітет WADA поновив у правах РУСАДА, котре було позбавлене акредитації з листопада 2015 року, коли з'явилася інформація про вживання допінгу російськими легкоатлетами. Утім, в рішенні виконавчого комітету були вказані чіткі терміни, в які WADA має отримати доступ до лабораторних даних і зразків проб у московській лабораторії. 

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