Мар'їнка не стане плацдармом для подальшого наступу РФ - ISW

Ймовірне захоплення Мар'їнки є обмеженим тактичним здобутком Росії та не стане запорукою для оперативного значного прогресу, вважають аналітики Інституту вивчення війни.

Ймовірне захоплення Мар'їнки в Донецькій області є обмеженим тактичним здобутком Росії та не віщує будь-якого оперативного значного прогресу, якщо тільки російські війська значно не покращать свою здатність виконувати швидкі механізовані рухи вперед, жодних ознак чого вони не демонструють, йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни (ISW ) у середу, 27 грудня.

За оцінками ISW, війська РФ, імовірно, контролюють більшу частину, якщо не всю Мар'їнку, попри відсутність візуального підтвердження повного захоплення міста станом на 26 грудня.

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"Невеликий і повністю зруйнований населений пункт не пропонує російським військам надійного оперативного плацдарму для подальших наступальних дій. Мар'їнка розташована менш ніж за кілометр від лінії фронту до вторгнення, і українські сили вже давно укріпили багато навколишніх населених пунктів, захопити які російські війська так само намагалися", - йдеться в звіті.

Аналітики ISW вказують, що з початку повномасштабного вторгнення російські війська просунулися вглиб Мар'їнки приблизно на три кілометри, і немає жодних ознак того, що швидкість просування до наступних населених пунктів, визначених РФ як тактичні цілі, буде швидшою, "особливо враховуючи темпи виснаження".

"Російським військам вдалося захопити невелике поселення безпосередньо на кордоні території, яку Росія контролює з 2014 року. Захоплення Мар'їнки Росією відбулося після кількох місяців дуже виснажливих незначних досягнень і не є результатом раптового швидкого механізованого наступу", - йдеться в огляді.

Також ISW зазначає, що російські війська не проводили жодної наступальної операції, яка призвела б до швидкого та механізованого просування вперед починаючи з весни 2022 року, а можливості РФ для проведення механізованого маневру, який був би необхідний для такого просування, "були серйозно погіршені".

"Нещодавно російські війська продемонстрували відсутність цих можливостей у невдалих хвилях масових механізованих штурмів для захоплення Авдіївки Донецької області, і ці наступальні операції призвели до додаткових втрат бронетехніки, що спонукало російське командування перейти до наземних атак з використанням важкої піхоти", - йдеться у звіті.

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Російські війська навряд чи здійснять швидке оперативне просування з Мар'їнки, а повідомлення про захоплення РФ населеного пункту щонайбільше створюють умови для подальших обмежених тактичних здобутків, вважають аналітики ISW.

Як повідомлялося, 25 грудня міністр оборони РФ Сергій Шойгу під час доповіді президенту Володимиру Путіну заявив, що російська армія взяла під контроль Мар'їнку. Проте ввечері того ж дня речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун заявив, що бої за місто ще тривають. 26 грудня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Мар'їнки фактично вже не існує, а українські бійці все ще перебувають на північній околиці міста. Також він зазначив, що за межами населеного пункту ЗСУ підготували оборонні рубежі.