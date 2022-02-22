Визнання "ЛДНР": Боррель скликав екстрене засідання Ради ЄС

Верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель скликав екстрене засідання Ради Євросоюзу, щоб обговорити реакцію на визнання Росією сепаратистських утворень на Донбасі. Про це він заявив уранці вівторка, 22 лютого, в Парижі, де цього дня відбувається форум міністрів закордонних справ зі співпраці в Індо-Тихоокеанському регіоні, повідомляє кореспондент DW.

"Я скликаю екстрене засідання Ради ЄС із закордонних справ, яке Франція організує тут, у Парижі, після зустрічі щодо Індо-Тихоокеанського регіону", - зазначив Боррель. За його словами, це буде неформальне засідання Ради ЄС. "Але вона ухвалить політичні рішення щодо європейської реакції. Очевидно, що ця відповідь буде у формі санкцій, зміст яких міністри обговорять на основі моєї пропозиції", - уточнив глава європейської дипломатії.

"Цього ранку ми вже працюємо над підготовкою текстів. У другій половині дня Рада ЄС ухвалить рішення щодо того, які санкції запроваджувати. Я не кажу, що ми сьогодні ухвалимо всі рішення. Але ми ухвалимо екстрені рішення щодо нашої негайної відповіді", - додав Боррель. На запитання журналістів, чи будуть ухвалені санкції того самого дня, він відповів, що очікує цього.

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"Російські війська увійшли на Донбас. Ми вважаємо Донбас частиною України. Звісно, якщо російські війська увійшли на український Донбас, то я не скажу, що це повномасштабне вторгнення. Але російські війська перебувають на українській землі", - заявив Боррель.

Лише напередодні глави МЗС країн ЄС зустрічалися у Брюсселі. Утім, їхнє засідання завершилося ще до оголошення Кремлем свого рішення визнати незалежність сепаратистських утворень на Донбасі.

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