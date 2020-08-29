 Виселення сквотерів викликало протести в Лейпцигу: мер міста засудив насильство | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.09.2020

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Виселення сквотерів викликало протести в Лейпцигу: мер міста засудив насильство

Мер Лейпцига засудив насильство щодо поліції під час заворушень, викликаних виселенням сквотерів з будинку. Група із близько 100 людей, одягнених у чорне та з капюшонами, кидала бруківку та петарди в поліцію.

Протестувальники влаштували барикади на трамвайних коліях у Лейпцигу

Протестувальники влаштували барикади на трамвайних коліях у Лейпцигу

Мер Лейпцига Буркхард Юнґ (Burkhard Jung) у суботу, 5 вересня, засудив насильство щодо поліції під час заворушень, які почалися через виселення сквотерів - представників руху, який заселяє будівлі, що не використовуються господарями або не мають господарів.

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"Не можна здобути житло, нападаючи на поліцейських та підпалюючи барикади", - наголосив мер, передає інформагентство dpa. Відповідну заяву Юнґ зробив після другої ночі безладів у місті на сході Німеччини.

Протести почалися через те, що поліція виселила групу сквотерів за рішенням Лейпцизького окружного суду. Власник будинку, який до цього був порожнім, подав скаргу на проникнення зловмисників на територію своєї будівлі. 2 вересня правоохоронці виселили людей з цього будинку, це викликало протести та заворушення. Люди виступають проти браку доступного житла в місті та джентрифікації (оновлення раніше привабливих, але занедбаних районів міста та, як наслідок, переїзд туди згодом заможніших людей. - Ред.).

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Правоохоронці застосували сльозогінний газ проти протестувальників

Правоохоронці застосували сльозогінний газ проти протестувальників

Наступного дня група із близько сотні людей, одягнених у чорне та з капюшонами, кидала бруківку та петарди в поліцію в одному з районів Лейпцига. Деякі протестувальники підпалили сміттєві баки та зробили з них барикади. Внаслідок цього кілька трамваїв змушені були зупинитися. Також, за даними поліції, протестувальники кидали бруківку.

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У відповідь, правоохоронці застосували сльозогінний газ проти групи протестувальників. За даними поліції, під час обох ночей протестів декілька людей отримали поранення. Повідомлень про арешти не надходило, так само як і інформації про обсяг завданої шкоди. Тим часом різні групи осіб закликали продовжити акції протесту у вихідні дні. 

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