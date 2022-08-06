24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 5 серпня.

На цій сторінці DW стежить за подіями суботи 6 серпня (час київський).

++09.25++

Вимушують міняти волю на їжу - РФ готує "референдум" на Луганщині

Населення, що залишилось у Лисичанську, Сєвєродонецьку, Попасній, Рубіжному, Гірському та Золотому, окупаційна влада вимушує за їжу йти на референдум. "Окупанти фактично знищили ці міста, зробили безхатченками сотні тисяч людей, 90 відсотків з яких евакуювалися. Багато із тих, хто залишився, мешкає у підвалах та сховищах (...) Окупаційна влада та колаборантський громадський рух під виглядом надання продуктів харчування або будівельних матеріалів організовують зустрічі із населенням нещодавно захоплених територій області. Виманюють персональні дані, закликають йти на так званий референдум, вимушуючи людей обмінювати волю на їжу, питну воду та OSB-плити", - повідомив у Telegram глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

++09.10++

За 5 серпня росіяни вбили п'ятеро мирних жителів Донеччини. "Двох в Опитному, одного в Авдіївці, одного у Соледарі та одного у Первомайському. Ще 14 людей отримали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", написав в Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

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++08.30++

Минулої доби російські війська обстрілювали Харків і низку населених пунктів Харківщини, серед яких Чугуїв, Калинове, Шевелівка та Золочів, повідомляє відділ області комунікацій ГУ Нацполіції в області. "Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти опрацювали понад 15 фактів руйнувань житла та інших об'єктів на території регіону внаслідок обстрілів і пожеж... Пошкодження отримали приватні будинки, гараж, господарські споруди", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці разом із військовими на блокпостах перевірили за добу понад 1100 машин. Завдяки інформації від населення до відділів поліції доставлено 10 осіб для перевірки їх на предмет можливої співпраці з російськими окупантами.

++08.10++

Російські війська пішли у наступ на Авдіївському та Бахмутському напрямках, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України. "На Донецькому напрямку ворог веде наступальну операцію, основні зусилля зосереджує на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Застосовує штурмову та армійську авіацію", - йдеться у ранковому зведенні.

++08.00++

Після звіту: звільнилася директорка офісу AI в Україні

Оксана Покальчук

Директорка українського офісу правозахисної організації Amnesty International (AI) Оксана Покальчук оголосила про звільнення наступного дня після публікації звіту AI, в якому правозахисники звинуватили Україну в порушенні гуманітарного права та правил ведення війни. Про своє рішення Покальчук написала на сторінці у Facebook.

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++07.40++

Армія РФ навряд чи встановила повний контроль над селищем Піски на Донеччині, оскільки російські та українські сили обмінювалися щільними артилерійськими обстрілами в цьому населеному пункті, йдеться у новому зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW). Крім того, російські війська штурмували населені пункти на південь від Бахмута, але не досягли успіху, а також безуспішно намагалися просунутися до Лозового у Херсонській області, ймовірно, націлившись на український плацдарм на річці Інгулець, зазначили аналітики.

За даними ISW, в Омській та Самарській областях РФ формують нові добровольчі батальйони для відправки на війну.

++07.30++

Кат і вбивця українського полоненого ідентифікований - ЗМІ

Розслідувальна група Bellingcat та видання The Insider стверджують, що встановили особу російського військовослужбовця, який на відео катував та вбив полоненого українського військовослужбовця. За словами розслідувачів, катом, якого виявили на кількох інших відео, виявився 29-річний уродженець Туви з батальйону "Ахмат" Очур-Суге Монгуш. Чоловік, з яким розслідувачам вдалося поговорити, визнав, що на одному з відео зображений саме він, проте заявив, що не причетний до тортур та резонансного вбивства.

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++07.20++

За даними Конференції ректорів вузів Німеччини (HRK), станом на червень близько 21 000 українських студентів висловили зацікавленість у навчанні у ФРН. За словами президента HRK Петера-Андре Альта (Peter-Andre Alt), це не остаточні цифри, оскільки складно зрозуміти, скільки з цих людей насправді залишаться в Німеччині. "Більшість українських біженців мають хороші передумови для навчання як з огляду на формальності, таких як важливі документи, так і з огляду на кваліфікацію", - зазначив Альт.

++07.10++

Оперативне командування "Південь" повідомило, що за добу ЗСУ знищили шість російських складів із боєприпасами у Бериславському та Херсонському районах. Крім того, військові розповіли про удари по двох пунктах управління 76-ї десантно-штурмової дивізії та 49-ї армії у Чорнобаївці, командно-спостережному пункту у Брускінському та по району зосередження озброєння та техніки в Олешках.

++07.00++

Уночі зазнало обстрілів місто Нікополь на Дніпропетровщині, повідомив голова адміністрації Нікопольського району Євген Євтушенко. Він не надав даних про постраждалих та збитки і закликав співгромадян зберігати спокій.