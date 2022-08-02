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Вибухи в Оленівці: експертна оцінка офіцера-артилериста

2 серпня 2022 р.

Якого кольору дим, якщо вибухи всередині чи зовні? Який характер руйнувань будівлі в Оленівці, де знаходилися українські військовополонені? Про це та інше військовий експерт Олег Жданов у коментарі DW.

https://www.dw.com/uk/vybukhy-v-olenivtsi-ekspertna-otsinka-ofitsera-artylerysta/video-62685500
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