Вибухи в Оленівці: експертна оцінка офіцера-артилериста

КонфліктиУкраїнаВибухи в Оленівці: експертна оцінка офіцера-артилериста To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoКонфліктиУкраїна02.08.20222 серпня 2022 р.Якого кольору дим, якщо вибухи всередині чи зовні? Який характер руйнувань будівлі в Оленівці, де знаходилися українські військовополонені? Про це та інше військовий експерт Олег Жданов у коментарі DW.https://www.dw.com/uk/vybukhy-v-olenivtsi-ekspertna-otsinka-ofitsera-artylerysta/video-62685500Реклама