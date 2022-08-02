Вибухи в Оленівці: експертна оцінка офіцера-артилериста

02.08.2022 2 серпня 2022 р.

Якого кольору дим, якщо вибухи всередині чи зовні? Який характер руйнувань будівлі в Оленівці, де знаходилися українські військовополонені? Про це та інше військовий експерт Олег Жданов у коментарі DW.