Вибухи в окупованому РФ Мелітополі

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 15 серпня.

На цій сторінці DW стежить за подіями вівторка, 16 серпня (час київський).

++09.20++

В окупованому РФ Мелітополі пролунали два вибухи. "О 7:00 у Мелітополі зафіксовано 2 вибухи в районі підстанції. Після цього зупинилось мовлення ефірного телебачення, захопленого рашистами. За попередньою інформацією пошкоджено транзитний кабель", - написав у Telegram мер Мелітополя Іван Федоров.

++09.10++

Росіяни наступають з боку Лисичанського НПЗ

Восьмеро поліцейських у Луганській області постраждали внаслідок ракетного удару по місцю дислокації у сусідній області. За ніч відбито чотири атаки армії РФ, ще на трьох дільницях на адмінмежі Луганської та Донецької областей бої тривають, повідомив у Telegram голова ОВА Сергій Гайдай. "Населені пункти і позиції українських військових ворог обстрілює з артилерії. Тільки за ніч здійснили чотири танкових атаки та чотири авіаудари. Не припиняється і ракетний терор. Так, одну з ракет противник направив на будівлю, де розташувалися поліцейські з Луганщини, які зараз базуються в сусідній області. Як наслідок, вісім працівників національної поліції зазнали ушкоджень різного ступеня тяжкості", - написав Гайдай. За його словами, росіяни ведуть масований наступ з боку Лисичанського нафтопереробного заводу.

++09.05++

Фінляндія домагається запровадження заборони на отримання громадянами РФ шенгенських віз для туристичних цілей в'їзду до ЄС. Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін підтвердила це на саміті глав урядів п'яти скандинавських країн із канцлером ФРН Олафом Шольцем (Olaf Scholz) в Осло. "Російські громадяни не розпочинали війну, але водночас ми маємо чітко розуміти, що вони її підтримують, - наголосила Марін. - Не вважаю правильним, що російські громадяни в'їжджають до ЄС, до Шенгенської зони і займаються оглядом пам'яток, поки Росія вбиває людей в Україні".

++08.30++

Російська агенція "Крыминформ" повідомила про дві НП у Джанкойському районі - пожежу на трансформаторній підстанції та детонацію на складі боєприпасів у селищі Майське. Мешканців селища терміново евакуюють.

Як повідомляє російська агенція "Тасс", "це колишня ферма, тимчасова дислокація військова, сталась детонація боєприпасів". Жителі Майського виїздять на своїх машинах, тих, хто не може, влада вивозитиме на автобусах.

++07.55++

Поблизу Джанкоя у Криму вибухи - Чубаров

В окупованому Криму, в районі Азовського Джанкойського району чути вибухи. "Влучне попадання по військовій частині орків у селищі Qalay (нині Азовське) Джанкойського району. Вибухи лунають протягом години (...) Влучили у сховище боєприпасів", - пише у Facebook голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

За даними ЗМІ, вибух стався в районі села Майське поблизу Джанкоя. Місцеві жителі публікують відео пожежі на території трансформаторної підстанції.

++07.45++

Українською авіацією уражено два опорних пункти та два райони зосередження озброєння і техніки РФ у районах Новопетрівки та Максимівки, ідеться у повідомленні оперативаного командування "Південь". "Ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань знищено 23 рашисти, 152-х мм гармату-гаубицю, 7 одиниць броньованої та автомобільної техніки. В Сухому Ставку знищено ворожий пункт постачання боєприпасів. Остаточні втрати ворога - дорозвідуються", - наголошується у повідомленні у Facebook.

++07.20++

Вночі росіяни обстріляли Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області, внаслідок чого поранень дістали дві жінки, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко. За його словами, від російських ударів знову постраждали два райони - Нікопольський і Криворізький. "Криворізький район ворог обстріляв із "Ураганів". Влучив у Мар'янське та Велику Костромку Зеленодольської громади. Поранено двох жінок - 20 і 84 років. У селах пошкоджено кілька приватних будинків і газопровід. Нікопольський район окупанти накрили вогнем двічі за ніч. Територією зафіксовано 40 прильотів з "Градів" та 10 зі ствольної артилерії", - написав Резніченко.

++07.10++

Російські війська здійснили низку наземних атак на північний захід від Слов'янська, а також штурмові дії на північ від Харкова, йдеться в новому зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW). Крім того, ЗС РФ провели кілька наступальних операцій на схід та південний схід від Сіверська, на північний схід та південний схід від Бахмута, а також продовжували наступальні операції на північний захід, захід та південний захід від Донецька, зазначили експерти.

++07.00++

Вночі війська РФ обстріляли п'ять з дев'яти районів Харкова

У ніч на 16 серпня російські війська обстріляли відразу кілька районів Харкова. "Попередньо Шевченківський та Київський (фактично самий центр міста), Салтовський, Індустріальний та Холодногірський райони. Це п'ять з дев'яти районів Харкова. Такого радіусу удару ракетами по місту не було давно", - повідомив у Telegram мер міста Ігор Терехов. Про постраждалих інформаціх поки немає.

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