Вибух на шахті в Китаї: виявлено тіла вже десятьох загиблих

Тіла дев'ятьох загиблих шахтарів підняли на поверхню в понеділок, 25 січня, на золотовидобувній шахті в китайській провінції Шаньдун, повідомляє інформагентство dpa з посиланням на агенцію "Сіньхуа". Пошуки ще одного гірника тривають.

Напередодні з-під землі визволили 11 гірників, які перебували в підземній пастці, відколи 10 січня на шахті прогримів вибух. Тоді під землею перебували 22 шахтарі. Тіло одного загиблого гірника виявили невдовзі після вибуху.

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Причини вибуху залишаються невідомими. Китайські шахти вважають одними з найнебезпечніших у світі. Щороку на них гинуть тисячі людей. Часто ці інциденти приховують. Зокрема, про вибух на золотовидобувнцій шахті в провінції Шаньдун компанія-оператор повідомила владі лише через два дні. Через це в місті, де стався інцидент, було звільнено двох вископосадовців.