Вибух на шахті в Китаї: виявлено тіла вже десятьох загиблих

Після двох тижнів пошуків на золотовидобувній шахті на сході Китаю знайшли тіла ще дев'ятьох загиблих шахтарів. Таким чином, число загиблих зросло до десяти, 11 людей вдалося врятувати.
Тіла дев'ятьох загиблих шахтарів підняли на поверхню в понеділок, 25 січня, на золотовидобувній шахті в китайській провінції Шаньдун, повідомляє інформагентство dpa з посиланням на агенцію "Сіньхуа". Пошуки ще одного гірника тривають.
Напередодні з-під землі визволили 11 гірників, які перебували в підземній пастці, відколи 10 січня на шахті прогримів вибух. Тоді під землею перебували 22 шахтарі. Тіло одного загиблого гірника виявили невдовзі після вибуху.
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Причини вибуху залишаються невідомими. Китайські шахти вважають одними з найнебезпечніших у світі. Щороку на них гинуть тисячі людей. Часто ці інциденти приховують. Зокрема, про вибух на золотовидобувнцій шахті в провінції Шаньдун компанія-оператор повідомила владі лише через два дні. Через це в місті, де стався інцидент, було звільнено двох вископосадовців.