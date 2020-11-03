Вибори в США: достроково проголосували понад 100 мільйонів виборців

На загальних виборах у США у вівторок, 3 листопада, обирають президента і віцепрезидентакраїни, 435 членів Палати представників, 35 законодавців Сенату американського Конгресу і 13 губернаторів штатів і територій. За пост глави держави борються чинний президент - республіканець Дональд Трамп - і колишній віцепрезидент, кандидат від Демократичної партії США Джозеф Байден. DW стежить за розвитком подій (час київський).



++20.30++

Федеральна комісія зв'язку США заявила, що їй відомо про автоматичні телефонні дзвінки, якими виборців закликали "залишатися вдома та залишатися в безпеці" і не голосувати, повідомили представники комісії. За даними Washington Post, за минулі тижні було здійснено близько 10 мільйонів таких дзвінків, в яких людей закликали не йти на вибори.



++20.10++

На виборах президента США достроково проголосувало вже понад 100 мільйонів американців, повідомив U.S. Elections Project. Особливо багато американців проголосували поштою, що пов'язано з пандемією коронавірусу.





++20.00++

Виконувач обов'язків глави американського міністерства внутрішньої безпеки Чед Вулф закликав виборців "терпляче" дочекатися оголошення результатів президентських виборів. Раніше відповідальні за проведення голосування в цілому ряді штатів відзначали, що підведення підсумків може зайняти до трьох днів через те, що багато виборців голосували поштою.

Напередодні дня виборів Дональд Трамп заявив, що в той час, коли в країні чекатимуть результатів виборів, можуть статися "дуже погані речі".