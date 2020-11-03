 Вибори в США: достроково проголосували понад 100 мільйонів виборців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.11.2020

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Новини

Вибори в США: достроково проголосували понад 100 мільйонів виборців

У США обирають президента. За головну посаду у країні борються чинний президент, республіканець Дональд Трамп і колишній віцепрезидент, демократ Джозеф Байден. DW стежить за розвитком подій.

Виборча дільниця в штаті Вірджинія

Виборча дільниця в штаті Вірджинія

На загальних виборах у США у вівторок, 3 листопада, обирають президента і віцепрезидентакраїни, 435 членів Палати представників, 35 законодавців Сенату американського Конгресу і 13 губернаторів штатів і територій. За пост глави держави борються чинний президент - республіканець Дональд Трамп - і колишній віцепрезидент, кандидат від Демократичної партії США Джозеф Байден. DW стежить за розвитком подій (час київський).

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Федеральна комісія зв'язку США заявила, що їй відомо про автоматичні телефонні дзвінки, якими виборців закликали "залишатися вдома та залишатися в безпеці" і не голосувати, повідомили представники комісії. За даними Washington Post, за минулі тижні було здійснено близько 10 мільйонів таких дзвінків, в яких людей закликали не йти на вибори.

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На виборах президента США достроково проголосувало вже понад 100 мільйонів американців, повідомив U.S. Elections Project. Особливо багато американців проголосували поштою, що пов'язано з пандемією коронавірусу. 



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Виконувач обов'язків глави американського міністерства внутрішньої безпеки Чед Вулф закликав виборців "терпляче" дочекатися оголошення результатів президентських виборів. Раніше відповідальні за проведення голосування в цілому ряді штатів відзначали, що підведення підсумків може зайняти до трьох днів через те, що багато виборців голосували поштою.

Напередодні дня виборів Дональд Трамп заявив, що в той час, коли в країні чекатимуть результатів виборів, можуть статися "дуже погані речі".

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