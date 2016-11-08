 Вибори в США: Блумберг витратить 100 мільйонів доларів на кампанію Байдена | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.09.2020

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Новини

Вибори в США: Блумберг витратить 100 мільйонів доларів на кампанію Байдена

Мільярдер Майкл Блумберг витратить 100 мільйонів доларів на передвиборчу кампанію кандидата від Демократичної партії США Джо Байдена у Флориді.

Кандидат у президенти США від демократів Джо Байден

Кандидат у президенти США від демократів Джо Байден

Американський мільярдер Майкл Блумберг витратить щонайменше 100 мільйонів доларів на передвиборчу кампанію демократа Джо Байдена у Флориді. Про це в неділю, 13 вересня, повідомляє інформагенція Reuters.

Мільярдер оголосив про це рішення в критичний момент кампанії у Флориді, де, згідно з опитуваннями, ще немає явного лідера. "Майк Блумберг прагне допомогти перемогти Трампа, і це відбудеться в штатах на полі бою", - сказав радник Блумберга Кевін Шикі. Ще до цього оголошення в обох штабах очікували, що передвиборча кампанія у Флориді буде найдорожчою в порівнянні з іншими штатами. Голосування поштою у цьому штаті розпочинається 24 вересня.

Дональд Трамп переміг у Флориді на минулих виборах 2016 року. Відтоді він вважає цей штат "своїм" і регулярно його відвідує.

Нагадаємо, у листопаді 2019 року американський мільярдер та колишній мер Нью-Йорка Майкл Блумберг оголосив, що візьме участь у боротьбі за номінацію на виборах президента США від Демократичної партії. Він витратив мільярд доларів власних коштів на свою кампанію. Утім, у березні цього року він оголосив про припинення участі у праймаріз і підтримав Байдена. 

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