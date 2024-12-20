VW відклав закриття заводів та скорочення робочих місць

У результаті перемовин з профспілкою досягнуто угоди, що виробництво автомобілів у Дрездені припиниться наприкінці наступного року, а в Оснабрюку - у 2027 році.

Після кількаденних переговорів німецький автовиробник Volkswagen та профспілка IG Metall досягли угоди в тарифній суперечці. Як заявила профспілка ввечері у п'ятницю, 20 грудня, вдалося уникнути негайного закриття заводів VW, а обґрунтовані виробничими потребами скорочення будуть виключені до кінця 2030 року. Натомість працівникам доведеться відмовитися від прямого підвищення заробітної плати до того часу.

Водночас профспілка зазначає, що виробництво на двох заводах, як воно організовано зараз, буде припинено в довгостроковій перспективі. Так, згідно з домовленостями, виробництво автомобілів у Дрездені припиниться наприкінці наступного року. "Буде розроблена альтернативна загальна концепція" на період з 2026 року і далі, йдеться в повідомленні. В Оснабрюку виробництво завершиться наприкінці літа 2027 року, після чого буде розроблена "майбутня перспектива для цього місця".

Утім, за даними Volkswagen, до 2030 року на німецьких виробничих майданчиках будуть "соціально відповідально" скорочені понад 35 тисяч робочих місць, також поступово у довгостроковій перспективі на 734 тисячі одиниць скорочуватиметься технічна потужність заводів. Укладена угода дозволить заощадити понад 15 мільярдів євро на рік у середньостроковій перспективі, причому лише скорочення витрат на оплату праці становитиме 1,5 мільярда євро мільярдів євро щорічно, пояснили в компанії. "Завдяки досягнутому пакету заходів компанія взяла рішучий курс на майбутнє з точки зору витрат, потужностей і структури", - заявив генеральний директор VW Олівер Блюме (Oliver Blume).

Керівник бренду VW Томас Шефер (Thomas Schäfer) додав на пресконференції у Берліні, що досягненню підлягають три цілі: скорочення витрат на робочу силу, приведення витрат на розробку до конкурентного рівня та зниження надлишкових потужностей на німецьких заводах.

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VW хоче бути конкурентоспроможним у довгостроковій перспективі

Нагадаємо, у вересні Volkswagen заявляв про намір закриття та спричинених виробничою необхідність звільнень співробітників у рамках ухваленої у 2023 році програми економії. Керівництво автоконцерну заявило про необхідність вжиття комплексних заходів щодо реструктуризації, щоб зробити компанію конкурентоспроможною у довгостроковій перспективі. Глава концерну Олівер Блуме (Oliver Blume) обґрунтував курс жорсткої економії тим, що становище європейського автопрому останнім часом ускладнюється, зокрема, через проникнення на європейський ринок нових гравців.

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Це викликало невдоволення співробітників, які на заклик профспілки IG Metall провели страйки на заводах компанії.

У Volkswagen працює близько 120 тисяч людей у ​​Німеччині, близько половини з яких - у штаб-квартирі та головному заводі у Вольфсбурзі.

VW управляє загалом 10 заводами в Німеччині, шість із яких знаходяться в Нижній Саксонії, три у східній землі Саксонія та один у західній землі Гессен. У вересні Volkswagen розірвав довгострокову угоду з профспілками про забезпечення робочих місць, яка діяла понад 30 років.