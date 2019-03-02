VW планує скоротити до 7000 робочих місць

Німецький автовиробник Volkswagen у середу, 13 березня, повідомив, що планує до 2023 року скоротити від 5000 до 7000 робочих місць на виробництві автомобілів марки VW. Скорочення відбуватиметься завдяки виходу на пенсію співробітників, на чиї місця не набиратимуть нових працівників. Концерн також сподівається, що автоматизація рутинних процесів дозволить з 2023 року щороку отримувати додатково 5,9 мільярда євро.

В останні роки Volkswagen інвестував значні кошту в сучасні системи інформаційних технологій, що й дозволило менеджменту компанії розробити план заощаджень через скорочення робочих місць, нагадує агенція dpa. Концерн також планує скоротити модельний ряд та зменшити витрати на виробничі матеріали.

Нагадаємо, що восени 2016 року Volkswagen вже оголосив про велику програму заощаджень, що триватиме до кінця 2020 року. Згідно з нею концерн планував скоротити 30 тисяч робочих місць в усьому світі, зокрема 23 тисячі в Німеччині. Водночас планувалося створити 9000 нових робочих місць у таких "галузях майбутнього", як розробка програмного забезпечення. Завдяки новим заощадженням голова VW Герберт Дісс (Herbert Diess) хоче вкласти інвестиції в нові моделі електромобілів та дигіталізацію.