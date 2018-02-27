VW змінив позицію у "дизельгейті" в Німеччині

Німецький автомобільний концерн Volkswagen AG (VW) і Федеральне об'єднання центрів захисту прав споживачів Німеччини (VZBV) розпочали переговори про укладення мирової угоди у справі про маніпуляції даними щодо вмісту шкідливих речовин у вихлопних газах дизельних двигунів. Про це у четвер, 2 грудня, повідомили в пресцентрах автовиробника та VZBV.

"Спільна мета VZBV і Volkswagen - прагматичне рішення в інтересах клієнтів", - зазначається у заяві. Переговори про виплати можливих компенсацій наразі знаходяться на ранній стадії. "Питання, чи вдасться досягти врегулювання, залишається відкритим", - наголошують сторони.

У разі позитивного врегулювання спору шанси 444 тисяч позивачів у груповій заяві, яка розглядається у вищому земельному суді в Брауншвейгу (федеральна земля Нижня Саксонія), збільшуються, і їм, можливо, вдасться домогтися компенсацій через втрату вартості їхніх автомобілів у зв'язку з "дизельгейтом" .

Суд уже під час перших слухань при розгляді прецедентного групового позову у вересні і листопаді 2019 року рекомендував концерну та представникам споживачів розпочати відповідні переговори. Досі представники VW заявляли, що з урахуванням індивідуального характеру окремих випадків мало уявляють собі такий сценарій.

Масове відкликання Volkswagen з ринку США через "дизельгейт"

В результаті розслідувань, ініційованих владою США у вересні 2015 року, VW був змушений визнати, що на кількох мільйонах автомобілів, проданих у світі, було встановлене програмне забезпечення, що дозволяло маніпулювати тестами на відповідність двигунів екологічним стандартам.

"Дизельгейт" викликав масове відкликання продукції VW з ринку США для усунення технічних фальсифікацій. Концерн досяг з владою країни угоди про штрафні та компенсаційні виплати на загальну суму понад 18 мільярдів доларів у рамках врегулювання скандалу.