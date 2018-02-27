 VW змінив позицію у ″дизельгейті″ в Німеччині | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.01.2020

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Новини

VW змінив позицію у "дизельгейті" в Німеччині

Volkswagen та Федеральне об'єднання центрів захисту прав споживачів Німеччини хочуть домовитись щодо маніпуляцій даними про вміст шкідливих речовин у газах дизельних двигунів. Шанси позивачів на компенсації збільшуються.

Wolfsburg | VW Logo am Verwaltungshochhaus (picture-alliance/dpa/S. Schuldt)

Німецький автомобільний концерн Volkswagen AG (VW) і Федеральне об'єднання центрів захисту прав споживачів Німеччини (VZBV) розпочали переговори про укладення мирової угоди у справі про маніпуляції даними щодо вмісту шкідливих речовин у вихлопних газах дизельних двигунів. Про це у четвер, 2 грудня, повідомили в пресцентрах автовиробника та VZBV.

"Спільна мета VZBV і Volkswagen - прагматичне рішення в інтересах клієнтів", - зазначається у заяві. Переговори про виплати можливих компенсацій наразі знаходяться на ранній стадії. "Питання, чи вдасться досягти врегулювання, залишається відкритим", - наголошують сторони.

У разі позитивного врегулювання спору шанси 444 тисяч позивачів у груповій заяві, яка розглядається у вищому земельному суді в Брауншвейгу (федеральна земля Нижня Саксонія), збільшуються, і їм, можливо, вдасться домогтися компенсацій через втрату вартості їхніх автомобілів у зв'язку з "дизельгейтом" .

DW.COM

Проти гіганта світового автопрому позиваються загалом понад 470 тисяч власників дизельних автомобілів марки Volkswagen. Власники авто вимагають від компанії компенсації, а у VW не бачать для цього підстав. (30.09.2019)

Сума угоди, укладеної між австрійським урядом і офіційним імпортером автомобілів Volkswagen у Австрії, не розголошується. (28.12.2019)

Суд уже під час перших слухань при розгляді прецедентного групового позову у вересні і листопаді 2019 року рекомендував концерну та представникам споживачів розпочати відповідні переговори. Досі представники VW заявляли, що з урахуванням індивідуального характеру окремих випадків мало уявляють собі такий сценарій.

Масове відкликання Volkswagen з ринку США через "дизельгейт"

В результаті розслідувань, ініційованих владою США у вересні 2015 року, VW був змушений визнати, що на кількох мільйонах автомобілів, проданих у світі, було встановлене програмне забезпечення, що дозволяло маніпулювати тестами на відповідність двигунів екологічним стандартам.

"Дизельгейт" викликав масове відкликання продукції VW з ринку США для усунення технічних фальсифікацій. Концерн досяг з владою країни угоди про штрафні та компенсаційні виплати на загальну суму понад 18 мільярдів доларів у рамках врегулювання скандалу.

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У Німеччині дозволили забороняти дизель (27.02.2018)

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