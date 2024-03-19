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Вуличне мистецтво: новий мурал Бенксі помітили в Лондоні

Гайке Мунд | Олександр Савицький | Олександр Куницький
19 березня 2024 р.

Новий мурал, що з'явився на стіні одного з будинків у Лондоні, уже привернув до себе неабияку увагу. Робота цілком пасує до весни: митець озеленив інтегроване в художню композицію дерево.

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Мурал Бенксі в Лондоні
Мурал Бенксі в ЛондоніФото: Jonathan Brady/PA/AP/picture alliance

Потоки зеленої фарби на білій стіні, перед стіною - дерево, на якому ще нема листя. Якщо вибрати правильний ракурс, то складається враження, що дерево насправді вже розпустилось. Під "кроною" стоїть людина, зображена в типовому для Бенксі загадковому стилі. В руках вона тримає щось схоже на розпилювач з балоном й споглядає свій витвір.

Мурал помітили в неділю вранці на одному з будинків неподалік від парку Фінсбері на півночі Лондонa. Спочатку були тільки здогадки щодо авторства. Джеймс Пік, який вважається експертом з творчості Бенксі, відразу сказав, що тут з великою імовірністю йдеться про оригінальний мурал цього вуличного майстра. 

Нова робота Бенксі в Лондоні, 18 березня 2024 року
Більше сумнівів нема - це справжній БенксіФото: Vuk Valcic/Zuma/dpa/picture alliance

У понеділок Бенксі сам поклав край усім дискусіям. У своєму Instagram-каналі він підтвердив, що це справді його рук справа. 

Роботи Бенксі з'являються несподівано і так само несподівано можуть зникнути. Якось на стіні однієї з ферм в англійському графстві Кент з'явився мурал. Ніхто не підозрював, що це за робота, - ані власник будівлі, ані робітники. Лише після того, як стіну знесли, а разом з нею зруйновали й мурал, Бенксі розмістив свій фото-доказ в Instagram. "Мені все болить від думки, що це був Бенксі", - зізнався потім один із чоловіків, причетних до знесення будівлі. 

Мурал Бенксі на стіні будівлі під знесення в англійському графстві Кент
Цей мурал, створений Бенксі, проіснував не довгоФото: Banksy/Instagram/PA/dpa/picture allinace

В Україні ж Бенксі присвятили навіть цілу марку після того, як він створив серію муралів у передмісті Києва, яке пережило російську окупацію. Марка містить зображення графіті Бенксі "Давид проти Голіафа" та напис "ПТН ПНХ!", який натякає на Володимира Путіна, вимагаючи від нього забратися з України. 

Поштова марка "ПТН ПНХ!"
Поштова марка "ПТН ПНХ!"Фото: kyodo/dpa/picture alliance

Мурал Бенксі в Бородянці - справді одна з найбільш обговорюваних робіт: хлопчик, який кидає на татамі дзюдоїста. В останньому багато хто побачив Путіна, який нібито має "чорний пояс" у дзюдо. Міноборони України прокоментувало це зображення так: "Ми сильніші за Давида, вони слабші за Голіафа". 

Мурал Бенксі в Бородянці
Мурал Бенксі в БородянціФото: Ed Ram/Getty Images

Ще одне графіті з'явилося в Ірпені над дірою від снаряду у стіні будівлі. На ньому спортивна гімнастка у шийному корсеті танцює зі стрічкою. 

Спортивна гімнастка зі стрічкою
Спортивна гімнастка зі стрічкоюФото: Ed Ram/Getty Images

На стіні згорілого будинку також в Ірпені Бенксі зобразив жінку в бігуді, халаті, з протигазом на обличчі та вогнегасником у руках. Щоправда, це графіті вандали зрізали. Поліція затримала зловмисників. А сам мурал, на щастя, вдалося зберегти. 

Жінка в протигазі - мурал Бенксі в Ірпені
Жінка в протигазі - мурал Бенксі в Ірпені перед тим, як його зрізали вандалиФото: Banksy/dpa/picture alliance

На Майдані Незалежності в Києві Бенксі наніс мурал на бетонну плиту. Художник зобразив двох дітей, які катаються на протитанковому "їжаку" як на гойдалці. 

Мурал Бенксі на Майдані Незалежності в Києві
Мурал Бенксі на Майдані Незалежності в КиєвіФото: Banksy/dpa/picture alliance

Хто криється за псевдонімом Бенксі, досі не відомо. Відомо лише, що митець родом з Бристоля. Наприкінці 1990-х років він перебрався до Лондона й почав створювати мурали в особливо підібраних місцях і з чіткими меседжами, як, наприклад, і створений 2016 року мурал в англійській початковій школі у  містечку Вітчерч. 

Війна - це не дитяча гра, мурал в початковій школі у містечку Вітчерч
Війна - це не дитяча гра, мурал в початковій школі у містечку ВітчерчФото: picture-alliance/dpa/N.Munns

Alyona Alyona, Вакарчук, Бенксі про війну і спротив

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