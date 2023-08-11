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Екслідеру комуністів Симоненку оголосили підозру

Анастасія Шепелева
26 хв. тому

Лідера забороненої в Україні Комуністичної партії, який під час окупації Росією Київщини втік з країни у супроводі російського спецназу, підозрюють у закликах до захоплення державної влади та виправдовуванні агресії РФ.

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Петро Симоненко, КПУ, Компартія України
Петро Симоненко (архівне фото)Фото: DW/N. Jolkver

Служба безпеки України (СБУ) повідомила в п'ятницю, 11 серпня, про підозру Петру Симоненку - колишньому депутату Верховної Ради та лідеру забороненої нині Комуністичної партії.

Як стверджує СБУ, під час окупації Росією частини Київської області Симоненко звернувся до вищого військово-політичного керівництва РФ щодо його "евакуації". "Щоб вивезти Симоненка з його родиною з захопленого на той час селища Березівка Макарівського району, Кремль розпорядився відправити туди загін спецназу РФ. Після прибуття російських спецпризначенців екснардеп особисто їх зустрічав, а потім "розквартирував" у власному будинку", - розповідають в спецслужбі.

За даними СБУ, на початку березня 2022 року родина Симоненків виїхала до Білорусі у супроводі окупантів, а звідти переїхала до Росії, де Симоненка призначили заступником голови "Центрального комітету міжнародного комуністичного об'єднання "Союз комуністичних партій - комуністичної партії Радянського Союзу". "Це повністю прокремлівська організація, яка підконтрольна російській компартії на чолі з її лідером - депутатом Держдуми РФ Геннадієм Зюгановим. Саме за його вказівкою Симоненко розпочав публічну кампанію на підтримку агресивної політики Москви", - кажуть в СБУ. 

Зокрема, в жовтні 2022 року під час виступу у кубинській Гавані на комуністичному форумі Симоненко нібито намагався легітимізувати захоплення Росією частини території України та діяльність псевдоутворень "Л/ДНР". А в квітні цього року він взяв участь у з'їзді "антифашистського форуму" в Мінську, де "висловлювався за продовження війни проти України та виправдовував кремлівські наративи щодо застосування тактичної ядерної зброї РФ", встановило слідство.

Симоненкові оголосили підозру за двома статтями Кримінального кодексу - у публічних закликах до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади з використанням ЗМІ, а також у виправдовуванні збройної агресії РФ. Досудове розслідування триває.

 

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