Туреччина заблокувала переговори про вступ Фінляндії та Швеції до НАТО - ЗМІ

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну Росії проти України, зокрема хроніку подій першої половини середи, 18 травня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за подіями другої половини середи (час київський).

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Туреччина заблокувала початок переговорів про вступ Фінляндії та Швеції до НАТО, повідомляє у середу агентство dpa з посиланням на власні джерела в Альянсі. Північноатлантичній раді у середу через протидію з боку Анкари не вдалося, як було заплановано, ухвалити відповідне рішення, необхідне для початку процесу прийому двох країн до лав організації.

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Станом на 18 травня у Київській області знайдено тіла 1288 мирних жителів, убитих російськими військовими під час окупації області, повідомив начальник ГУ Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов. "На сьогодні є 1288 тіл загиблих людей. Наголошую - цивільних! Більшість із них було застрелено з автоматичної зброї", - сказав він у середу в ефірі українського телемарафону. За словами начальника облполіції, правоохоронці під час обстеження територій продовжують виявляти місця поховань убитих людей.

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Тисячі автомобілів із дітьми, жінками та літніми людьми, які намагаються виїхати з окупованих армією РФ населених пунктів Херсонської області у бік підконтрольної Україні території, не пропускають загарбники, повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. "Авто стоять по декілька діб, а виснажені люди страждають від нестачі їжі, води та відпочинку. Крім цього, існує постійна небезпека обстрілів окупантами", - написала вона у Telegram. Вона нагадала, що днями окупанти відкрили вогонь по колоні автомобілів, що намагалася виїхати з міста, внаслідок чого від пострілу в голову загинув волонтер Антон Кушнір. "Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення Росії в Україну врахувати ці факти злочинів та порушень Росії прав людини в Україні", - закликала українська омбудсменка.

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МЗС Росії у середу оголосило персонами нон грата 24 італійських та 27 іспанських дипломатів. Таким чином Москва відреагувала на аналогічні кроки Рима та Мадрида, які раніше також вислали з країни дипломатів РФ у зв'язку з війною в Україні. Раніше в середу стало відомо, що Росія висилає 34 співробітників французької дипмісії у відповідь на аналогічну дію Франції у квітні щодо дипломатів РФ. З початку війни європейські країни оголосили персонами ног грата загалом сотні дипломатів РФ, Москва на це відповідала дзеркально.

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Уряд Німеччини схвалив вступ Швеції та Фінляндії до НАТО, повідомляє інформагентство dpa. Після завершення внутрішнього процесу приєднання до альянсу посол Німеччини у НАТО Рюдіґер Кеніґ (Rüdiger König) зможе одразу ж підписати обидва протоколи про приєднання. Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) заздалегідь санкціонував право підпису, додає агенція.

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