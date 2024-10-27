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ПолітикаБолгарія

Всьоме за чотири роки Болгарія обирає парламент

Анастасія Шепелева
27 жовтня 2024 р.

Сьомі позачергові парламентські вибори в Болгарії є результатом тривалої нездатності політичних партій країни домовитися про формування стабільного коаліційного уряду.

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Чоловік на виборчій дільниці у Софії голосує на сьомих позачергових виборах, 27 жовтня 2024 року
У Болгарії знову проходять позачергові парламентські вибориФото: Stoyan Nenov/REUTERS

У  Болгарії у неділю, 27 жовтня, вже всьоме за останні чотири роки відкрилися виборчі дільниці - громадяни обирають склад нового парламенту на позачергових виборах.

Останні опитування громадської думки свідчать про те, що жодна партія не отримає парламентської більшості, що створює підґрунтя для нового раунду складних і тривалих коаліційних переговорів, пише Reuters.

Так, опитування Gallup International Balkans, опубліковане 25 жовтня Болгарським національним радіо, показало, що прозахідна партія колишнього прем'єр-міністра Бойка Борисова "Громадяни за європейський розвиток Болгарії" (ГЄРБ) лідирує з 26,1 відсотка голосів. За нею - реформістська прозахідна "Ми продовжуємо зміни" із прогнозом у 16,2 відсотка голосів та ультранаціоналістична, проросійська партія "Відродження", якій пророкують 14,9 відсотка підтримки. Прогнозована явка виборців становить 31,1 відсотка.

Дільниці закриються о 20:00 за місцевим часом, а дані екзитполів будуть оголошені одразу після закриття виборчих дільниць. Перші часткові результати очікуються близько опівночі.

На думку експертів, фрагментований парламент і давнє політичне суперництво ускладнять формування функціонального і стабільного уряду. Це водночас може потягнути за собою розчарування в основних політичних партіях на користь популістських, націоналістичних і проросійських, вважають в консалтинговій компанії Teneo.

Сьомі позачергові парламентські вибори в Болгарії є результатом тривалої нездатності політичних партій країни домовитися про формування стабільного коаліційного уряду. Опитування громадської думки показують, що й ці вибори навряд чи дадуть можливість Болгарії вийти з політичного глухого кута, який уповільнив економічні реформи в державі-членкині Європейського Союзу.

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