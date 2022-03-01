Всі виїзди з Чернігова заміновані - обладміністрація

Вранці 24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Хроніки 24-28 лютого читайте тут.

DW стежить за подіями вівторка, 1 березня з 14.00 (час київський). Стисло по основні події першої половини дня читайте тут.

++20:56++

Німецький автовиробник BMW призупиняє експорт автомобілів до Росії та виробництво в Калінінграді, повідомив речник компанії. Як передає інформагенція dpa, в 2021 році BMW і його російський партнер у Калінінграді "Автотор" збудували 12 тисяч автівок. Загалом торік до РФ продали 49 тисяч автівок BMW.

++20:33++

Війська РФ вдарили по центру Маріуполя Донецької області, внаслідок чого, за попередніми даними, загинула одна людина, троє поранені. Як повідомляє Міністерство внутрішніх справ, руйнувань зазнали декілька будинків та школа №16.

++20.08++

Європейський суд з прав людини виніс рішення, в якому наказав Російській Федерації припинити напади та бомбардування цивільних об'єктів в Україні. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на текст рішення у своєму розпорядженні.

++19.59++

Десятки священнослужителів Російської православної церкви закликали до негайного припинення війни в Україні. "Страшний суд чекає на кожну людину. Ніяка земна влада, жодна охорона не убезпечить від цього суду", - написали вони у відкритому листі.

У ньому йдеться, що "Україна зазнала незаслуженого випробування", а український народ "має робити свій вибір самостійно, не під прицілом автоматів, без тиску з Заходу чи Сходу". "Ми з гіркотою думаємо про ту прірву, яку доведеться долати нашим дітям та онукам у Росії та в Україні, щоби знову почати дружити один з одним, поважати та любити один одного", - написали вони.

++19.46++

Європейський парламент ухвалив резолюцію, в якій висловився за надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу. За неї проголосували 637 євродепутатів, 13 висловилися проти, ще 26 - утрималися, повідомляє кореспондент DW.

++19.39++

Унаслідок ракетного удару по Київській телевежі, за попередньою інформацією Державної служби України з надзвичайних ситуацій, загинули п'ятеро людей, ще п'ятеро постраждали.

У телевежу влучили дві ракети, повідомив мер Києва Віталій Кличко та додав відео.

++19.36++

Німецький концерн Adidas припинив співпрацю з Російською футбольною спілкою. Компанія більше не виготовлятиме форму для національної збірної РФ. Співпраця між РФС та Adidas тривала з 2008 року. Остання угода передбачала, що договір продовжується до 2026 року.

++19.03++

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив зі своїм китайським колегою Ван Ї посередницьку допомогу КНР. Кулеба попросив використати рівень відносин Китаю з Росією, щоби переконати владу РФ припинити збройну агресію проти українського народу. Ван Ї підтвердив непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та висловив готовність докласти зусиль, щоби перевести війну в дипломатичне русло. Про це повідомляє українське міністерство закордонних справ.

++18.38++

У Харкові російські війська обстріляли міську лікарню, повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович в ефірі каналу "Україна 24". Кількість жертв встановлюється.

За даними ЗМІ, снаряди падали на територію лікарні №3 у Новобаварському районі. Директор міського департаменту охорони здоров'я Юрій Сороколат повідомив "Суспільному", що лікарі, медперсонал і пацієнти не постраждали.

++18.15++

Франція виділить Україні 300 млн євро економічної допомоги. Як передає агенція Reuters про це оголосив прем'єр-міністр Жан Кастекс.

++17.50++

Російські війська обстріляли з "Градів" Чернігів, зокрема мікрорайон Масани і проспект Миру на виїзді з міста. Про це повідомила на Facebook Чернігівська обласна державна адміністрація. На місці працюють рятувальники і просять не чіпати снаряди.

Голова Чернігівської ОДА В’ячеслав Чаус заявив у Facebook, що всі виїзди з Чернігова заміновані. "Заміновані - це значить, що там міни, і можна на них підірватись", - наголосив він і закликав мешканців міста залишатися вдома або в об'єктах укриття.

++17.30++

Близько 17.30 в мережі з’явились численні відео очевидців про вибух біля телевежі на Дорогожичах у Києві. Згодом пропрезидентська політсила "Слуга народу" підтвердила нанесення ракетного удару по вежі Росією. "Потрапляння в апаратну на телевежі. Певний час можуть не працювати телеканали. Але найближчим часом включать резервне мовлення частини каналів", - йдеться у повідомленні партії в Telegram.

Телевежа розташована поблизу Бабиного Яру - меморіалу жертвам Голокосту. "Йде потужна ракетна атака на територію, на якій знаходиться меморіальний комплекс Бабин Яр! Ці нелюди вбивають жертв Голокосту вдруге", - написав у Facebook керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

++16.46++

У Сумській області відбувся обмін полоненими. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. "Ми обміняли наших п’ятьох людей з тероборони на одного російського офіцера військової поліції", - написав Живицький у Telegram.

++16.33++

Десятки дипломатів з Європейського Союзу, США та Великобританії вийшли з зали засідання Ради Організації Об’єднаних Націй з прав людини, коли до нього дистанційно приєднався міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

Він зачитав довгу заяву, в якій він виправдовував напад на Україну, звинувачуючи українську сторону в порушеннях прав людини, зокрема російськомовного населення. Лавров планував бути присутнім на зустрічі особисто, але був змушений скасувати поїздку після закриття повітряного простору країн Європи для російських літаків.

++16.16++

Великобританія приєдналася до санкцій Європейського Союзу та США проти російського "Сбербанку". З 1 березня для фінустанови вводиться заборона на кореспондентські рахунки та клірингові операції у фунтах стерлінгів. "Ми підтримуватимемо економічний тиск", - заявив прем'єр-міністр Борис Джонсон.

++15.55++

Великобританія не може забезпечити безпольотну зону над Україною, бо це буде прямим зіткненням з Росією, заявив прем'єр-міністр Борис Джонсон. На брифінгу в британському посольстві у Варшаві виконавча директорка українського Центру протидії корупції Дар'я Каленюк емоційно закликала Лондон захистити повітряний простір над Україною, посилаючись на гарантії безпеки Будапештського меморандуму, одним із підписантів якого є Великобританія. У відповідь Джонсон заявив, що британський уряд не може допомогти таким чином. "Наслідком цього стало би те, що Великобританія брала б участь у збиванні російських літаків і перебувала б у прямій боротьбі з Росією. Це не те, що ми можемо зробити", - цитує його агенція Reuters.

++15.46++

ЄС виділить 500 мільйонів євро на закупівлю та доставку зброї в Україну. "Європейський союз вперше в історії використовує європейський бюджет для закупівлі та доставки зброї в країну, яка зазнає нападу", - сказала очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на термінових дебатах Європейського парламенту, присвячених вторгненню Росії в Україну.

Ще щонайменше 500 мільйонів євро з бюджету Євросоюзу підуть на гуманітарну допомогу. Фон дер Ляєн додала, що ЄС пропонує задіяти механізм тимчасового захисту, щоб забезпечити біженцям з України безпечний статус та доступ до шкіл, медичної допомоги й роботи.



++15.30++

Угорщина підтримує ініціативу інших восьми країн Європейського Союзу про початок перемовин із Україною щодо вступу до ЄС, заявив міністр закордонних справ Петер Сіярто на брифінгу. Як передає інформагенція Reuters, Сіярто закликав Брюссель винести це питання на порядок денний. Раніше з ініціативою розпочати перемовини про вступ України до Євросоюзу виступили Латвія, Литва, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Словенія та Болгарія.

++14.51++

Поправка до резолюції Європейського парламенту, що класифікує Росію як "державу-вигнанця" через вторгнення в Україну, не пройшла.

Сам проєкт, підтриманий більшістю парламентських фракцій, пропонує розширити санкції "для стратегічного ослаблення російської економіки та промислової бази, особливо щодо військово-промислового комплексу". Йдеться про скорочення імпорту нафти і газу з Росії та повне виключення РФ і Білорусі з системи міжнародних платежів Swift. Порти Європейського Союзу також мають бути закриті для російських судів, а морське сполучення з РФ має бути припинено. Водночас у разі ухвалення резолюції вона не матиме зобов’язуючої сили.

++14.32++

Росія підтвердила намір продовжувати війну проти України. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що російська армія продовжить аж до досягнення поставленої мети "спеціальну військову операцію в Україні". Так Москва називає повномасштабну війну в Україні.

++14.15++

Президент України Володимир Зеленський виступив у Європарламенті за допомогою відеозв’язку. "Вчора 16 дітей загинули. І знов президент Путін скаже, що це якась операція і вони б’ють по військовій інфраструктурі. На яких військових заводах наші діти працюють, на яких ракетах, може вони в танках їздять? 16 дітей ти вбив!", - сказав він.

Зеленський також заявив, що Україна бореться за те, щоби бути рівноправним членом Європи. "Сьогодні ми всім показуємо, що ми такі є. З нами ЄС точно буде міцнышим. Без вас Україна буде самотньою. Ми довели свою силу, довели, що як мінімум такі самі, як ви. Доведіть, що ви разом з нами, що ви нас не відпускаєте, що ви дійсно європейці. Тоді життя переможе смерть, а світло темряву", - сказав він. Йому аплодували стоячи.