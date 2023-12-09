У WFP заявили про неможливість доставляти продукти до Гази

Через поновлення наступу Ізраїлю Всесвітня продовольча програма не може гарантувати безпеку своєму персоналу та палестинцям. Тому агентство ООН закликає до "гуманітарного припинення вогню".

Всесвітня продовольча програма Організації Об’єднаних Націй (WFP) заявила про неможливість постачати продовольство до Сектора Гази через посилення атак Ізраїлю проти терористичної організації ХАМАС. Про це повідомив заступник виконавчого директора WFP Карл Скау після візиту до палестинського анклаву в п'ятницю, 8 грудня, передає Reuters.

"З надходженням лише невеликої частини необхідних запасів продовольства, фатальною відсутністю палива, перебоями в системах зв'язку та відсутністю безпеки для нашого персоналу чи людей, яких ми обслуговуємо під час роздачі їжі, ми не можемо виконувати свою роботу", - наголосив він.

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Агентство ООН під час тимчасового припинення вогню показало спроможність досягти результатів, тому Скау закликав сторони до "гуманітарного припинення вогню".

"У нас є їжа у вантажівках, але нам потрібен більше ніж один перетин (лінії розмежування - Ред.). І коли вантажівки потраплять усередину, нам потрібен вільний і безпечний проїзд, щоб дістатися до палестинців, де б вони не були", - додав він.

Після розширення наступу Ізраїлю на південь Сектора Гази міжнародна неурядова організація Save the children заявила, що у надзвичайній небезпеці опинилися понад мільйон дітей. Голова представництва Save the children на палестинських територіях Джейсон Лі заявив, що влада Ізраїлю закликає мешканців Сектора Гази евакуюватися все далі, "примусово переміщуючи їх у все менші й менші райони без гарантій безпеки чи повернення", а місця, куди можна евакуюватися, вже переповнені.

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Напад ХАМАСу на Ізраїль

Конфлікт на Близькому Сході загострився після масштабного нападу на Ізраїль ХАМАСу, визнаної в Європейському Союзі, США та більшістю країн Заходу терористичною організацією. Жертвами атаки стали близько 1200 людей, бойовики також захопили понад 240 заручників та вивезли їх до Сектора Гази.

Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАСу. За твердженням підконтрольних ХАМАСу служб охорони здоров'я, у Секторі Гази загинули понад 17,5 тисячі людей, з них більшість жінки та діти. Підтвердити ці дані за незалежними джерелами неможливо.

В умовах припинення вогню, яке тривало з 24 листопада до 1 грудня, завдяки міжнародним зусиллям вдалося звільнити кілька десятків заручників. Втім, у полоні ХАМАСу залишається ще 136 людей.