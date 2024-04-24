ВРП пропонує звільнити суддю, який скоїв смертельне ДТП

Нині суддю Тандира, якого підозрюють у вчиненні смертельного ДТП у Києві, відсторонено від здійснення правосуддя.

Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя (ВРП) у середу, 24 квітня, направила на розгляд подання про звільнення з посади судді Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира, який у травні 2023 року збив нацгвардійця Вадима Бондаренка на блокпосту.

Зазначається, що рішення друга дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя ухвалила за результатом розгляду дисциплінарної справи, відкритої 10 січня 2024 року.

Тепер це подання має розглянути і ухвалити остаточне рішення ВРП - звільнити з посади або скасувати рішення Дисциплінарної палати. До цього моменту суддя вважається тимчасово відстороненими від здійснення правосуддя.

Тандиру загрожує 10 років ув'язнення

Тандира підозрюють у скоєнні смертельного ДТП, в якому загинув 22-річний військовослужбовець Національної гвардії України Вадим Бондаренко. За версією слідства, 25 травня 2023 року сп'янілий Тандир їхав Києвом на автівці Lexus ES350 "із істотним перевищенням допустимої швидкості руху" і вчинив ДТП, збивши на смерть військовослужбовця просто на блокпосту.

Як зазначала прокуратура, суддя на місці ДТП "мав візуальні клінічні ознаки сп'яніння", але від тесту на вміст алкоголю та наркотиків відмовився. Згодом суд дозволив примусово відібрати у нього біологічні зразки.

Прокуратура направила обвинувальний акт у кримінальному провадженні проти Тандира, звинувативши його у порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп'яніння (ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України). У разі доведення провини Тандиру загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами також до 10 років.