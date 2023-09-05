ВР звільнила Умєрова з посади голови Фонду держмайна

Верховна Рада України схвалила переважною більшістю голосів звільнення з посади голови Фонду державного майна України Рустема Умєрова. Відповідне рішення законодавці ухвалили у вівторок, 5 вересня, під час засідання ВР, повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

"Парламент підтримав звільнення з посади голови ФДМУ Рустема Умєрова. За - 302", - зазначив нардеп Железняк.

Читайте також: Рустем Умєров: кому Зеленський доручає керувати міноборони України у другий рік війни

Раніше цього дня 327 народних депутатів підтримали відставку Олексія Резнікова з посади міністра оборони України.

Читайте також: У Раді попередньо підтримали звільнення Резнікова й Умєрова

Резніков очолював міністерство оборони України з 4 листопада 2021 року.

За повідомленням народного депутата Ярослава Железняка, призначення на посаду міністра оборони Рустема Умєрова відбудеться 6 вересня. Так само за даними Железняка, Резніков буде призначений послом до Великобританії.