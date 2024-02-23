ВР схвалила закон про демобілізацію строковиків

Верховна Рада України ухвалила в цілому внесений напередодні президентом Володимиром Зеленським проєкт закону про звільнення в запас строковиків після завершення терміну військової служби під час воєнного стану. Йдеться про президентську законодавчу ініціативу "Про внесення змін до глави ХІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо строків строкової військової служби" (№11035 ).

Під час засідання в п'ятницю, 23 лютого, цей проєкт нормативного акту підтримали в другому читанні 319 законодавців, повідомив народний депутат із парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram-каналі.

Документ передбачає, що військові, строк служби яких закінчився під час воєнного стану та був продовжений понад встановлені строки, "звільняються з військової служби в запас у строки, визначені указом президента України". Водночас, як уточнив нардеп з фракції "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, депутати передбачили відстрочку строковиків від подальшої мобілізації на 12 місяців.

Нагадаємо, відповідний законопроєкт президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради 22 лютого.