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ВР схвалила закон про демобілізацію строковиків

Валерій Сааков | Олександр Куницький
23 лютого 2024 р.

Внесений президентом законопроєкт про демобілізацію строковиків підтримали 319 законодавців, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

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Верховна Рада (фото з архіву)
Верховна Рада дала право президенту України звільняти строковиків у запас під час воєнного стануФото: TASS/IMAGO

Верховна Рада України ухвалила в цілому внесений напередодні президентом Володимиром Зеленським проєкт закону про звільнення в запас строковиків після завершення терміну військової служби під час воєнного стану. Йдеться про президентську законодавчу ініціативу "Про внесення змін до глави ХІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо строків строкової військової служби" (№11035).

Під час засідання в п'ятницю, 23 лютого, цей проєкт нормативного акту підтримали в другому читанні 319 законодавців, повідомив народний депутат із парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram-каналі.

Документ передбачає, що військові, строк служби яких закінчився під час воєнного стану та був продовжений понад встановлені строки, "звільняються з військової служби в запас у строки, визначені указом президента України". Водночас, як уточнив нардеп з фракції "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, депутати передбачили відстрочку строковиків від подальшої мобілізації на 12 місяців.

Нагадаємо, відповідний законопроєкт президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради 22 лютого. 

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