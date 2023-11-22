ВР погодила санкції щодо ВПК РФ і Білорусі на 50 років

Верховна Рада України переважною більшістю голосів підтримали рішення Ради національної безпеки й оборони (РНБО) про запровадження санкцій щодо російського і білоруського військово-промислових комплексів. За відповідну постанову проголосувало під час засідання в середу, 22 листопада, 304 народних обранці, повідомив народний депутат з фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram-каналі.

За словами нардепа, йдеться про затвердження рішення РНБО від 20 листопада 2023 року "Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до РФ та Білорусі в оборонно-промисловій сфері".

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Цим рішенням РНБО підтримала внесені Кабінетом міністрів України (КМУ) пропозиції щодо застосування певних секторальних економічних та інших обмежувальних заходів в оборонно-промисловій сфері строком на 50 років.

Суть санкційних обмежень

Зокрема, йдеться про заборону операцій з резидентами РФ та Білорусі з товарами й послугами, які підпадають під дію закоку, що регулює діяльність, пов'язану з державним контролем за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання. В тому числі йдеться і про операції із залученням резидентів інших держав.

Також санкції передбачають припинення виконання економічних та фінансових зобовʼязаннь на користь резидентів РФ та Білорусі за операціями з товарами військового призначення та подвійного використання.

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Крім того, обмеження передбачають і заборону на передачу резидентам Росії та Білорусі технологій, прав на обʼєкти інтелектуальної власності. Також не можна буде реєструвати й акредитовувати організації колективного управління, засновниками яких є резиденти Росії та Білорусі.

Санкції також передбачають, що дію спільних проєктів і промислових програм у галузі безпеки й оборони, учасниками яких є резиденти Росії та Білорусі, щодо товарів військового призначення та подвійного використання, припинять.