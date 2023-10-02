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Вперше за три роки Київ відвідує місія МВФ

Євгенія Наконечна
2 жовтня 2023 р.

Представники Міжнародного валютного фонду зустрілись з прем'єром України Денисом Шмигалем для обговорення програми фінансування.

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IWF Logo, Schild
Логотип міжнародного валютного фондуФото: Maksym Yemelyanov/Zoonar/picture alliance

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) відвідує Україну вперше за більш ніж три роки. Представники Фонду вже зустрілися з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і обговорили "кроки, необхідні для реалізації чотирирічної програми з Фондом на суму 15,6 млрд доларів", повідомив український прем'єр у понеділок, 2 жовтня у своєму Telegram.

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 "Україна тісно співпрацює з партнерами у питанні впровадження реформ. Продовжуємо роботу, спрямовану на розвиток економіки. Розповів про наші основні напрямки, зокрема це залучення інвестицій, програми підтримки малого й середнього бізнесу, державно-приватне партнерство", - зазначив Шмигаль.

Представники МВФ також обговорили з українськими урядовцями "спільну роботу в межах багатосторонньої координаційної платформи донорів". Шмигаль поінформував і про потреби України у коштах для покриття дефіциту бюджету та окремо про потреби на відновлення.

Команда Міжнародного валютного фонду на чолі з заступником директора Європейського департаменту МВФ Умою Рамакрішнан прибула у Київ напередодні.

Як повідомлялося, місія МВФ з 25 вересня розпочала роботу у Варшаві для підготовки другого перегляду програми розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF). У разі її успіху Україна розраховує на отримання третього траншу кредиту розміром близько 900 мільйонів долларів до кінця року. 

Загалом чотирирічна програма МВФ розширеного фінансування (EFF), затверджена в березні 2023 року, передбачає виділення для України 15,6 мільярда доларів. Перший транш фінансування у обсязі 2,7 мільярда доларів було надано одразу. Другий транш обсягом 890 мільйонів доларів Київ отримав на початку липня.

Коли, як і чиїм коштом відбудують зруйновану Україну?

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