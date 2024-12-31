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Вперше в історії: ГУР знищило гелікоптер РФ морським дроном

Олександр Куницький
31 грудня 2024 р.

В українській військовій розвідці заявили про "історичний удар": "уперше в світі знищили повітряну ціль за допомогою морського дрона" - Magura V5, оснащеного ракетами Р-73 SeeDragon.

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Російський вертоліт Mі-8
Російський гелікоптер Mі-8Фото: Valentin Yegorshin/TASS/dpa/picture alliance

Головне управління розвідки міністерства оборони України (ГУР МО) заявило, у вівторок, 31 грудня, що під час бою в Чорному морі був знищений російський гелікоптер за допомогою морського дрона Magura V5.

Морські дрони Magura V5 оснащені ракетами SeeDragon

"31 грудня 2024 року воїни спецпідрозділу ГУР МО України "Group 13" вперше в історії уразили повітряну ціль за допомогою ударного морського дрона Magura V5, оснащеного ракетним озброєнням", - ідеться у повідомленні спецслужби.

Удару по російському Мі-8 завдали ракетами Р-73 SeeDragon у районі мису Тарханкут в анексованому Криму. Ще один вертоліт був пошкоджений, але зміг дістатися аеродрому базування. 

Нагадаємо, що за допомогою ударних морських дронів Magura V5 вже знищена низка російських військових цілей, зокрема, кораблі "Цезарь Куников" (14 лютого цього року), "Ивановец", "Сергей Котов" (на початку березня) тощо.

Як діє дрон-камікадзе Magura V5, який вразив 18 кораблів РФ

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