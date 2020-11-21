 Восени відбудеться суд над 100-річним колишнім охоронцем Заксенгаузена - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.08.2021

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Восени відбудеться суд над 100-річним колишнім охоронцем Заксенгаузена - ЗМІ

У жовтні в Бранденбурзі почнеться процес над 100-річним підозрюваним, який служив в 1942-1945 роках в концтаборі Заксенгаузен, пише Welt am Sonntag.

Концтабор Заксенхаузен (архівне фото)

Концтабор Заксенгаузен (архівне фото)

Через 76 років після закінчення Другої світової війни в Німеччині має відбутися новий процес над підозрюваним колишнім нацистом, повідомляє німецька газета Welt am Sonntag. Восени перед судом постане 100-річний ексохоронець колишнього концтабору Заксенгаузен, повідомило видання у неділю, 1 серпня.

За даними видання, земельний суд в місті Нойруппін у федеральній землі Бранденбург прийняв до розгляду обвинувальний висновок проти колишнього нациста, який працював в концтаборі з січня 1942 року по лютий 1945-го. Як очікується, процес почнеться в жовтні. З урахуванням віку обвинувачений буде брати участь в засіданнях від двох до двох з половиною годин, пише далі газета, посилаючись на голову суду Франка Штарка (Frank Stark).

Адвокат Томас Вальтер (Thomas Walter), який буде представляти в суді інтереси одного зі співпозивачів, вказав на необхідність подібних процесів, попри похилий вік ймовірних злочинців. "Багато позивачів в такому ж віці, як і обвинувачений, і сподіваються на встановлення справедливості", - зазначив він.

Заксенгаузен, що був розташований в Оранієнбурзі на північ від Берліна, був відкритий в 1936 році і з 1938-го, серед іншого, виконував функції адміністративного центру серед всіх нацистських концтаборів. За роки до звільнення концтабору Червоною армією у квітні 1945 року через нього пройшли понад 200 тисяч осіб. Десятки тисяч в'язнів було вбито, в тому числі внаслідок медичних експериментів, які проводили на них.

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