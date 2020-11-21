Восени відбудеться суд над 100-річним колишнім охоронцем Заксенгаузена - ЗМІ

У жовтні в Бранденбурзі почнеться процес над 100-річним підозрюваним, який служив в 1942-1945 роках в концтаборі Заксенгаузен, пише Welt am Sonntag.
Через 76 років після закінчення Другої світової війни в Німеччині має відбутися новий процес над підозрюваним колишнім нацистом, повідомляє німецька газета Welt am Sonntag. Восени перед судом постане 100-річний ексохоронець колишнього концтабору Заксенгаузен, повідомило видання у неділю, 1 серпня.
За даними видання, земельний суд в місті Нойруппін у федеральній землі Бранденбург прийняв до розгляду обвинувальний висновок проти колишнього нациста, який працював в концтаборі з січня 1942 року по лютий 1945-го. Як очікується, процес почнеться в жовтні. З урахуванням віку обвинувачений буде брати участь в засіданнях від двох до двох з половиною годин, пише далі газета, посилаючись на голову суду Франка Штарка (Frank Stark).
Адвокат Томас Вальтер (Thomas Walter), який буде представляти в суді інтереси одного зі співпозивачів, вказав на необхідність подібних процесів, попри похилий вік ймовірних злочинців. "Багато позивачів в такому ж віці, як і обвинувачений, і сподіваються на встановлення справедливості", - зазначив він.
Заксенгаузен, що був розташований в Оранієнбурзі на північ від Берліна, був відкритий в 1936 році і з 1938-го, серед іншого, виконував функції адміністративного центру серед всіх нацистських концтаборів. За роки до звільнення концтабору Червоною армією у квітні 1945 року через нього пройшли понад 200 тисяч осіб. Десятки тисяч в'язнів було вбито, в тому числі внаслідок медичних експериментів, які проводили на них.
Підозрювані у злочинах часів нацизму у Німеччині помирають або визнаються неосудними через похилий вік. Зокрема, в країні тривають лише 23 процеси проти ймовірних охоронців та працівників нацистських концтаборів.