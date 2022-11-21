ВООЗ: Взимку мільйони українців опиняться під загрозою

Росія вже здійснила понад 700 атак на систему охорони здоров'я України, а свої будинки у пошуках тепла залишать до трьох мільйонів українців, кажуть у ВООЗ.

Прийдешня зима буде небезпечною для мільйонів українців після серії атак Росії на енергосистему країни. Про це заявив директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ганс Клюге під час візиту до Києва в понеділок, 21 листопада.

"Руйнівна енергетична криза, надзвичайна ситуація в галузі психічного здоров'я, обмеження гуманітарного доступу та ризик вірусних інфекцій зроблять цю зиму серйозним випробуванням для української системи охорони здоров'я та українського народу", - наводить слова Клюге сайт ВООЗ.

За прогнозом ВООЗ, близько двох-трьох мільйонів жителів України взимку залишать свої будинки у пошуках тепла та безпеки. "Ми допомагаємо системі охорони здоров'я України підготуватися до зими. Це включає аварійний ремонт медичних закладів та опалювальної інфраструктури, а також підтримку енергопостачання", - наголосив Клюге.

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ВООЗ зафіксувала понад 700 атак РФ на систему охорони здоров'я України

За словами Клюге, ВООЗ вже зафіксувала 703 випадки російських атак на систему охорони здоров'я України. "Напади, що продовжуються, на інфраструктуру охорони здоров'я та енергетики означають, що сотні лікарень і медичних закладів більше не працюють у повному обсязі через брак палива, води та електрики для задоволення основних потреб", - пояснив він.

Синоптики очікують, що в деяких частинах країни температура взимку опуститься до мінус 20 градусів, і багато сімей будуть змушені звернутися до альтернативних методів опалення, таких як спалювання вугілля або дров, використання генераторів, що працюють на дизельному паливі, або електричних обігрівачів, зауважив Клюге.

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Це, за його словами, призведе до додаткових ризиків для здоров'я, зокрема через вплив токсичних речовин. Крім того, очікується сезонний сплеск захворювань на вірусні респіраторні інфекції, у тому числі коронавірус та звичайний грип, додав він.