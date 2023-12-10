Небезпека епідемій: ВООЗ вимагає припинити війну у Газі

У Секторі Гази зафіксували ознаки епідемічних захворювань - кривавої діареї, жовтяниці та респіраторних інфекцій. Надалі, з настанням зими, ситуація може суттєво погіршитися.

Вплив конфлікту між Ізраїлем і терористичною організацією ХАМАС на охорону здоров'я Сектору Гази є "катастрофічним". Про це в неділю, 10 грудня, на екстреному засіданні правління Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) заявив її генеральний директор Тедрос Адханом Гебреєсус, передає Reuters.

За його словами, умови, що склалися внаслідок конфлікту, є ідеальними для поширення смертельних хвороб. З 36 лікарень у регіоні зараз функціонують 14 і ті частково, пояснив він. Дві великі лікарні в південній частині Сектора Гази працюють з перевищенням ліжкового фонду втричі, не мають більше запасів і до того ж приймають тисячі переміщених осіб.

"Це підтверджує очевидне - коли можна сказати, що вплив конфлікту на здоров'я є катастрофічним. Загалом потреби в охороні здоров'я різко зросли, а потужність системи охорони здоров'я скоротилася до однієї третини від того, що було", - наголосив він.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус Фото: Lian Yi/Xinhua/picture alliance

Гебреєсус також зазначив, що у регіоні мають місце тривожні ознаки епідемічних захворювань, як-от кривавої діареї, жовтяниці та респіраторних інфекцій. З огляду на погіршення ситуації та наближення зими очікується, що ризик їх поширення зросте.

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Зусилля Катару щодо припинення вогню

Між тим офіційний Катар запевнив, що продовжує посередницькі зусилля для досягнення перемир'я у війні між Ізраїлем і ХАМАСом. Про це 10 грудня заявив прем'єр-міністр і міністр закордонних справ Катару Мухаммед бін Абдулрахман аль Тані на форумі в Досі, повідомляє французька агенція AFP.

"Наші зусилля разом з нашими партнерами тривають. Ми не здамося. Ми сповнені рішучості звільнити заручників, але ми також сповнені рішучості зупинити війну. Утім, ми не бачимо однакової волі з обох сторін, і безперервні бомбардування зменшують наші можливості", - сказав він.

Він підтвердив, що Катар продовжуватиме наполягати на тому, щоб Ізраїль та ХАМАС повернулися до діалогу, незважаючи на те, що щодня ця "можливість стає дедалі менш імовірною".

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Напад ХАМАСу на Ізраїль

Конфлікт на Близькому Сході загострився після масштабного нападу на Ізраїль ХАМАСу, визнаної в Європейському Союзі, США та більшістю країн Заходу терористичною організацією. Жертвами атаки стали близько 1200 людей, бойовики також захопили понад 240 заручників та вивезли їх до Сектора Гази.

Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАСу. За твердженням підконтрольних ХАМАСу служб охорони здоров'я, у Секторі Гази загинули понад 17,7 тисячі людей, з них більшість жінки та діти. Підтвердити ці дані за незалежними джерелами неможливо.

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В умовах припинення вогню, яке тривало з 24 листопада до 1 грудня, завдяки міжнародним зусиллям вдалося звільнити кілька десятків заручників. Втім, у полоні ХАМАСу залишається ще 136 людей.