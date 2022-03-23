ВООЗ: 64 підтверджені напади на медзаклади в Україні

Вже місяць - з 24 лютого - Росія веде повномасштабну війну проти України.

DW стежить за подіями четверга, 24 березня, з 00.00 (час київський) на цій сторінці (оновлюється). Читайте хроніку війни в Україні за середу, 23 березня, а також інші новини та статті про війну Росії проти України.

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Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон скептично відгукнувся про можливу участь президента РФ у саміті країн Великої двадцятки в Індонезії у листопаді. "Сидіти за столом з Володимиром Путіним, якого Сполучені Штати вже спроможні викрити за воєнні злочини в Україні, - це для мене занадто", - заявив глава австралійського уряду. Офіційна Канберра поділяє позицію США щодо скоєння воєнних злочинів на українській території, додав Моррісон.

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Збройні сили України дають гідну відсіч російському загарбнику на всіх напрямках, противник несе значні втрати в особовому складі та техніці, повідомили у ніч на четвер у генштабі ЗСУ. Згідно з повідомленням на офіційній сторінці ГШ ЗСУ у Facebook, зокрема, ворог не полишає спроб відновлення наступальних дій з метою захоплення Києва, Чернігова, Сум, Харкова та Маріуполя. Також На Донецькому напрямку противник веде обстріли українських підрозділів на переважній більшості напрямків. Тут основні зусилля війська РФ зосереджують на захопленні населених пунктів Рубіжне, Сєвєродонецьк, Попасна, Верхньоторецьке, Мар'їнка та Маріуполь. Також у генштабі наголошують, що продовжує зберігатися імовірність участі окремих підрозділів збройних сил Республіки Білорусь в російській агресії проти України.

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Україна використовує програмне забезпечення для розпізнання обличь для ідентифікації тіл вбитих на території країни російських військових. Як повідомив агенції Reuters віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, це робиться для пошуку у соцмережах рідних вбитих солдатів, щоб поінформувати їх про смерть їхніх родичів.

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Міністр транспорту та цифрової інфраструктури Німеччини Фолькер Віссінґ (Volker Wissing) закликав до розподілу українських біженців по країнах, які не межують з Україною. Необхідно організувати перевезення біженців до Франції, Іспанії, Греції та Данії, зокрема залізницею або літаками, заявив міністр виданням медіагрупи Funke. Їхнє пересування не повинно залишатися польсько-німецькою проблемою, підкреслив Віссінґ, погодившись з аналогічною позицією міністра інфраструктури Польщі Анджея Адамчика. Крім того, міністр повідомив, що за 2 тижні німецькі товарні потяги доставили до України 10 тисяч тонн продуктів харчування, напоїв та предметів гігієни.

64 атаки на заклади охорони здоров'я

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Російські війська з початку вторгнення в Україну щонайменше 64 рази завдавали удари по закладам охорони здоров'я, повідомили у ніч на четвер у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ). У результаті цих ударів загинуло 15 осіб, ще 37 отримали поранення. У ВООЗ найрішучішим чином засудили ці напади на заклади охорони здоров'я, наголосивши, що вони є порушенням міжнародного гуманітарного права.

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Російські війська, що перебувають на північний схід від Києва, мають значні проблеми з постачанням і моральним станом особового складу, стверджує міністерство оборони Великобританії з посиланням на розвіддані. За його даними, українські сили проводять успішні контратаки на позиції РФ у населених пунктах на околиці столиці.

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Глава російського Центробанку Ельвіра Набіулліна після вторгнення Росії в Україну мала намір піти у відставку, проте президент РФ Володимир Путін відхилив її прохання, повідомило в середу, 23 березня, агентство Bloomberg з посиланням на інформовані джерела. За їхніми словами, звільнення з посади в такий час було б розцінене президентом Росії як зрада.

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В Україну доставлено перші партії озброєння від США з пакету військової допомоги на суму 800 мільйонів доларів, повідомив телеканал CNN з посиланням на представника адміністрації США. Зі слів чиновника, США продовжать передачу решти допомоги в Україну якнайшвидше. Серед іншого, допомога передбачає 800 систем протиповітряної оборони і 9000 одиниць протитанкового озброєння.

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Великобританія під час самітів НАТО та G7 у четвер має намір оголосити про "новий великий пакет військової підтримки" для України, повідомляє Даунінг-стріт. Зокрема, йдеться про виділення шести тисяч ракет та 25 мільйонів фунтів стерлінгів для армії України.

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Роскомнагляд заблокував сервіс новин Google. Причиною заборони названо те, що "згаданий американський інтернет-ресурс новин забезпечував доступ до численних публікацій та матеріалів, що містять недостовірну суспільно значиму інформацію про перебіг спеціальної військової операції (війни РФ в Україні. - Ред.) на території України".

Сейм Польщі визнав воєнні злочини РФ в Україні

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Нижня палата парламенту Польщі ухвалила резолюцію про воєнні злочини та порушення прав людини, вчинені російськими військовослужбовцями в Україні. Сейм Польщі закликав усі держави, які визнають територіальну цілісність та суверенітет України, використовувати свої повноваження у міжнародних організаціях з метою притягнення до відповідальності президента Росії Володимира Путіна, членів Ради безпеки РФ та командувачів російських збройних сил. "Загальнодоступні докази цих злочинів виправдовують визнання Володимира Путіна воєнним злочинцем з боку Сейму Республіки Польща та міжнародної спільноти", - наголошується у документі.

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Рада Безпеки ООН не підтримала проєкт резолюції Росії щодо ситуації в Україні. Двоє членів Ради Безпеки - Росія та Китай - проголосували за ухвалення документа, проти не виступив ніхто, решта 13 держав - учасниць утрималися, зазначило агентство AP. Ця резолюція закликала до припинення вогню для евакуації цивільного населення. Для схвалення в Раді Безпеки ООН проєкт резолюції мав отримати щонайменше дев'ять голосів "за".

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Протягом 23 березня українські військові Оперативно-тактичного угруповання "Схід" знищили до 100 російських військових та 28 одиниць техніки, серед яких 4 танки, а також захопили дві БМП-2, повідомляється на Facebook-сторінці ОТУ "Схід".

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Президент України Володимир Зеленський закликав усіх, хто виступає проти війни в Україні, з 24 березня виходити на вулиці та площі своїх міст та вимагати її припинення. "Ми всі маємо зупинити Росію. Світ має зупинити війну. Я дякую всім, хто виступає на підтримку України. На підтримку свободи. Але війна триває. Терористичні акти проти мирних мешканців тривають. Уже місяць! Так довго! Це розбиває мені серце, серця всіх українців та кожної вільної людини на планеті. Ось чому я прошу вас виступити проти війни!", - сказав він у відеозверненні, поширеному в середу ввечері.

Крім того, Зеленський звернувся до росіян. "Україна ніколи не загрожувала безпеці Російської Федерації", - наголосив він. "Навіть зараз ми робимо все лише для того, щоб повернути мир на свою землю", - зазначив український лідер. "Ми робимо все, щоб закінчити цю війну. І коли у нас це вийде - це буде, неодмінно, - ви будете впевнені, як мінімум, в одному: ваших дітей більше не відправлять помирати на нашу землю", - наголосив Зеленський. "Ви, громадяни Росії, теж зацікавлені у мирі. Врятуйте своїх синів від війни. Розповідайте правду про війну. І якщо можете покинути Росію, щоб не віддавати ваші податки на війну, зробіть це", - резюмував він.

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Протягом останніх 24 годин сімома гуманітарними коридорами було евакуйовано ще 4554 особи, повідомила віцепрем'єрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Зокрема, 2912 мешканців Маріуполя та 51 мешканець Гуляйполя дісталися Запоріжжя, на Київщині з селища Велика Димерка та села Богданівка евакуйовано 769 осіб, із села Світильня - 150 осіб. У Луганській області 672 особи з Рубіжного, Лисичанська, Сєверодонецька, Кремінної та Нижнього вивезено до міста Бахмут у Донецькій області.