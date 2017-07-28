 Volvo відкликає пів мільйона автомобілів по всьому світу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.07.2019

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Новини

Volvo відкликає пів мільйона автомобілів по всьому світу

Через дефекти у двигуні, які можуть призвести до його займання, Volvo відкликає з ринку 500 тисяч випущених за останні пять років автомобілів.

Volvo V60

Volvo V60

Шведський автовиробник Volvo відкликає по всьому світу понад пів мільйона автомобілів, повідомив речник компанії у суботу, 20 липня, передає агенція dpa. Це стосується дизельних автомобілів низки моделей, випущених за останні п'ять років. Зокрема, йдеться про V40, V60, V70, S80, XC60 та XC90, повідомив шведський телеканал SVT. У Німеччині планується відкликати 54 тисячі автівок.

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У гібридній системі автомобілів Prius і Auris виявлені несправності, через які може глохнути двигун. Тому Toyota відкликає 2,4 мільйона автівок в усьому світі. (05.10.2018)

У Німеччині спостерігається зростання інтересу до безпілотних автомобілів. Вже кожен третій з потенційних покупців допускає придбання в майбутньому самокерованого автомобіля. (01.03.2019)

У двигунах автівок виявлені дефекти, які можуть призвести до перегріву і деформації деталей. В гіршому випадку може відбутися займання двигуна. Однак Volvo поки не отримувала скарги на такі випадки.

Раніше компанія повідомила про різке скорочення прибутку у другому кварталі цього року попри збільшення продажів.

Минулого року через виявлені проблеми з модулем охолодження системи рециркуляції відпрацьованих газів про відкликання понад мільйона автомобілів заявив німецький автовиробник BMW. Своєю чергою японський автомобільний гігант Toyota відкликає з ринку понад 2,4 мільйона гібридних автомобілів Prius і Auris. У системі автомобілів було виявлено дефекти, які можуть призвести до зупинення роботи двигуна під час руху.

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