Volvo відкликає пів мільйона автомобілів по всьому світу

Шведський автовиробник Volvo відкликає по всьому світу понад пів мільйона автомобілів, повідомив речник компанії у суботу, 20 липня, передає агенція dpa. Це стосується дизельних автомобілів низки моделей, випущених за останні п'ять років. Зокрема, йдеться про V40, V60, V70, S80, XC60 та XC90, повідомив шведський телеканал SVT. У Німеччині планується відкликати 54 тисячі автівок.

У двигунах автівок виявлені дефекти, які можуть призвести до перегріву і деформації деталей. В гіршому випадку може відбутися займання двигуна. Однак Volvo поки не отримувала скарги на такі випадки.

Раніше компанія повідомила про різке скорочення прибутку у другому кварталі цього року попри збільшення продажів.

Минулого року через виявлені проблеми з модулем охолодження системи рециркуляції відпрацьованих газів про відкликання понад мільйона автомобілів заявив німецький автовиробник BMW. Своєю чергою японський автомобільний гігант Toyota відкликає з ринку понад 2,4 мільйона гібридних автомобілів Prius і Auris. У системі автомобілів було виявлено дефекти, які можуть призвести до зупинення роботи двигуна під час руху.