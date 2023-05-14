Володимира Зеленського 14 травня очікують в Парижі - ЗМІ

Після візиту до Німеччини у неділю ввечері президент України Володимир Зеленський має прибути до Парижа, повідомляє низка французьких ЗМІ.

Після візиту до Німеччиниочікується, що президент України Володимир Зеленський прибуде до Парижа ввечері у неділю, 14 травня, повідомляють BFM TV, газета Le Figaro та інформаційна агенція AFP.

За даними французьких ЗМІ, Зеленський прибуде в аеропорт Велізі-Віллакубле, де його зустрінуть глава французького уряду Елізабет Борн і міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна. Зазначається, що офіс президента Еммануеля Макрона поки не дав коментарів щодо інформації про візит українського президента до Парижа.

На час публікації повідомлення Зеленський перебуває в німецькому Аахені, де йому вручають Міжнародну премію імені Карла Великого.