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Володимир Зеленський у Брюсселі (лютий 2023 року)Фото: Nicolas Economou/NurPhoto/IMAGO
ПолітикаУкраїна

Володимира Зеленського 14 травня очікують в Парижі - ЗМІ

Олександр Куницький
1 год. тому

Після візиту до Німеччини у неділю ввечері президент України Володимир Зеленський має прибути до Парижа, повідомляє низка французьких ЗМІ.

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Після візиту до Німеччиниочікується, що президент України Володимир Зеленський прибуде до Парижа ввечері у неділю, 14 травня, повідомляють BFM TV, газета Le Figaro та інформаційна агенція AFP.

За даними французьких ЗМІ, Зеленський прибуде в аеропорт Велізі-Віллакубле, де його зустрінуть глава французького уряду Елізабет Борн і міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна. Зазначається, що офіс президента Еммануеля Макрона поки не дав коментарів щодо інформації про візит українського президента до Парижа.

На час публікації повідомлення Зеленський перебуває в німецькому Аахені, де йому вручають Міжнародну премію імені Карла Великого. 

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