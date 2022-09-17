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Війна Росії проти України
Щоденник війни
Володимир Зеленський
Володимир Зеленський Фото: Valentyn Ogirenko/REUTERS
КонфліктиУкраїна

Володимир Зеленський: Зарано говорити про закінчення війни

Олександр Куницький
47 хв. тому

Про припинення війни РФ проти України говорити зарано, незважаючи на успішний контрнаступ, заявив президент України в інтерв'ю Reuters. Зеленський закликав Туреччину, Південну Корею і Азію до постачання зброї в Україну.

https://www.dw.com/uk/volodimir-zelenskij-zarano-govoriti-pro-zakincenna-vijni/a-63157931

Президент України Володимир Зеленський вважає, що зарано говорити про завершення війни РФ проти України, незважаючи на український контрнаступ. Про це він сказав в інтерв'ю Reuters, витяги з якого опублікувані 16 вересня.

"Рано говорити про припинення цієї війни", - сказав Зеленський, відкинувши припущення про те, що війна наближається до кінця завдяки українському контрнаступу.

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Зброя для України

При цьому, за словами президента України, якби Київ не почав контрнаступ, то постачання іноземної зброї в Україну скоротилися б. "Я вважаю, що це дуже важливий крок, який вплинув або вплине на рішення деяких інших країн", - наголосив Зеленський.

Водночас він закликав збільшити постачання зброї в Україну. "Ми хотіли б більше допомоги від Туреччини, ми хотіли б більше допомоги від Південної Кореї. Більше допомоги від арабського світу. З Азії", - сказав український президент.

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Зеленський також вказав на "певні психологічні бар'єри" в Німеччині щодо постачання військової техніки через її нацистське минуле, але наголосив, що такі постачання життєво важливі для України, щоби захистити себе від "російського фашизму".

Воєнні злочини РФ

На запитання, чи існують докази воєнних злочинів Росії на звільнених нещодавно територіях Харківської області, президент відповів: "Все це є... Є деякі докази і проводяться оцінки, українські та міжнародні, і це дуже важливо для нас, щоб світ визнав це".

Зеленський навів приклад міста Ізюм, де виявили масове поховання людей, багато з яких з ознаками катувань.

Нагадаємо, за тиждень роботи на деокупованих районах Харківщини поліцейські виявили щонайменше 10 катівень та масове поховання в Ізюмі на 445 могил. Більшість з них - загиблі цивільні. Загалом понад тисяча громадян України були закатовані та вбиті у населених пунктах Харківської області, які перебували під російською окупацією, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець. 

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Володимир Зеленський: Зарано говорити про закінчення війни

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