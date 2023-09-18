Володимир Зеленський розпочав візит до США

У Нью-Йорку Володимир Зеленський планує взяти участь у низці заходів на майданчиках ООН. Пізніше президент України відправиться до Вашингтона, де проведе перемовини з Джо Байденом, а також лідерами Конгресу.

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 18 вересня, розпочав візит до США. Він прибув до Нью-Йорка. "Одразу з аеропорту їду до наших воїнів, які проходять в Америці лікування та реабілітацію. Передусім - підтримка наших людей і вдячність тим, хто допомагає Україні й українцям", - написав він у Telegram.

У вівторок, 19 вересня, Володимир Зеленський планує виступити перед Генеральною асамблеєю Організації Об'єднаних Націй. Також запланована його участь у низці інших заходів на майданчиках ООН, зокрема у Саміті цілей сталого розвитку, засіданні Ради Безпеки, Крім того, "намічені вагомі двосторонні зустрічі", повідомив він.

"Територіальна цілісність держави - ключовий принцип усіх базових міжнародних документів, зокрема Статуту ООН. І треба повернути йому повну силу, зруйновану російським вторгненням, та збільшити можливості ООН зупиняти агресії та запобігати їм. Україна зробить чітку пропозицію щодо цього членам ООН", - наголосив президент України.

Зеленський зустрінеться з Байденом у Вашингтоні

Надалі запланована низка перемовин Володимира Зеленського у Вашингтоні. Зокрема, він зустрінеться з президентом США Джо Байденом, лідерами палат і партій Конгресу, військовим керівництвом країни.

Також президент України планує зустрітися з представниками американського бізнесу, журналістами, громадою. "Подякую за лідерство США в підтримці нашої боротьби за свободу та незалежність", - резюмував він.

Це - другий візит Володимира Зеленського до США від початку повномасштабного вторгнення РФ. Минулого разу він відвідав Вашингтон у грудні 2022 року. Тоді він також зустрівся з Джо Байденом, а крім того - виступив перед Конгресом.

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