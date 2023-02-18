Володимир Кличко: Дайте нам все, на рахунку кожна година

Україну потрібно підтримувати як озброєнням, так і в гуманітарному плані, заявив колишній боксер Володимир Кличко у розмові з DW на Мюнхенській конференції з безпеки.

Колишній боксер Володимир Кличко, брат мера Києва та учасник сил територіальної оборони України, на Мюнхенській конференції з безпеки закликав не зволікати з рішеннями щодо військової допомоги Україні.

Кличко пояснив необхідність термінового ухвалення рішень тим, що протистояння ще більше загострюватиметься найближчими днями та тижнями. "Все, що потрібно Україні, дайте нам. А ми зробимо свою роботу на лінії фронту. На рахунку кожна година. Поки війна триває, ніколи не буде достатньо (допомоги. - Ред.)", - заявив він у суботу, 18 лютого, в розмові з кореспондентом DW.

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Володимир Кличко особливо наголосив на необхідності виступити єдиним фронтом проти російської агресії. Він вважає, що потрібно підтримувати Україну як озброєнням, так і гуманітарно. "Ми усі пов'язані у нашій екосистемі вільного світу. І дуже важливо надати якнайбільше підтримки Україні, цю війну треба зупинити", - сказав брат київського мера. "Україна бореться за свободу, за своє існування, тому що Росія намагається стерти нашу історію, стерти нашу націю", - наголосив він.

Лінію, за якою стало неможливим вирішення конфлікту дипломатичним шляхом, Росія перетнула багато разів, вважає Кличко. Тим не менше, переговори можливі, якщо їхнім предметом буде питання: коли російські війська повністю залишать Україну, зазначив він.

"Звісно, ця війна закінчиться, як і будь-яка інша війна. Ми не знаємо, як виглядатиме її завершення, я просто сподіваюся, що це станеться скоро, щоб якнайменше представників нашої нації були вбиті, пережили насильство, щоб якнайменше інфраструктури було зруйновано", - заявив Володимир Кличко.

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