  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Володимир Кличко
Володимир КличкоФото: DW
ПолітикаУкраїна

Володимир Кличко: Дайте нам все, на рахунку кожна година

Роман Гончаренко
54 хв. тому

Україну потрібно підтримувати як озброєнням, так і в гуманітарному плані, заявив колишній боксер Володимир Кличко у розмові з DW на Мюнхенській конференції з безпеки.

https://p.dw.com/p/4NhHo

Колишній боксер Володимир Кличко, брат мера Києва та учасник сил територіальної оборони України, на Мюнхенській конференції з безпеки закликав не зволікати з рішеннями щодо військової допомоги Україні.

Кличко пояснив необхідність термінового ухвалення рішень тим, що протистояння ще більше загострюватиметься найближчими днями та тижнями. "Все, що потрібно Україні, дайте нам. А ми зробимо свою роботу на лінії фронту. На рахунку кожна година. Поки війна триває, ніколи не буде достатньо (допомоги. - Ред.)", - заявив він у суботу, 18 лютого, в розмові з кореспондентом DW.

Читайте також: Експертка: Якщо Росія переможе в Україні, це буде геополітична катастрофа

Володимир Кличко особливо наголосив на необхідності виступити єдиним фронтом проти російської агресії. Він вважає, що потрібно підтримувати Україну як озброєнням, так і гуманітарно. "Ми усі пов'язані у нашій екосистемі вільного світу. І дуже важливо надати якнайбільше підтримки Україні, цю війну треба зупинити", - сказав брат київського мера. "Україна бореться за свободу, за своє існування, тому що Росія намагається стерти нашу історію, стерти нашу націю", - наголосив він.

Лінію, за якою стало неможливим вирішення конфлікту дипломатичним шляхом, Росія перетнула багато разів, вважає Кличко. Тим не менше, переговори можливі, якщо їхнім предметом буде питання: коли російські війська повністю залишать Україну, зазначив він.

"Звісно, ця війна закінчиться, як і будь-яка інша війна. Ми не знаємо, як виглядатиме її завершення, я просто сподіваюся, що це станеться скоро, щоб якнайменше представників нашої нації були вбиті, пережили насильство, щоб якнайменше інфраструктури було зруйновано", - заявив Володимир Кличко. 

Читайте також: Порошенко в Мюнхені: Не вірте Путіну і не бійтеся його

"Чек за війну має отримати Путін" - Стефанчук в інтерв'ю DW

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Підбитий російський танк у Херсонській області

Блінкен: РФ втратила 200 тисяч солдатів на війні в Україні

Конфлікти2 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Ніко Ланґе

Експерт МКБ: Важливо наростити виробництво боєприпасів в ЄС

Експерт МКБ: Важливо наростити виробництво боєприпасів в ЄС

Політика24 год. тому
Віртуальний виступ Володимира Зеленського на МКБ-2023

Конференція у Мюнхені: прапорів України багато, танків мало

Конференція у Мюнхені: прапорів України багато, танків мало

Політика19 год. тому
Російський фрегат "Адмірал Горшков" у гавані Кейптауну

Російські військові у ПАР: як Кремль посилює вплив в Африці

Російські військові у ПАР: як Кремль посилює вплив в Африці

Конфлікти17 лютого 2023 р.
external

"Чек за війну має отримати Путін" - Стефанчук в інтерв'ю DW

"Чек за війну має отримати Путін" - Стефанчук в інтерв'ю DW

Політика17 лютого 2023 р.07:30 хв.
Українські біженці нерідко стають об'єктом кампанії дезінформації

Фактчекінг: як поширюються фейки про українських біженців

Фактчекінг: як поширюються фейки про українських біженців

ЗМІ17 лютого 2023 р.
президентка Молдови Майя Санду

Молдова - наступна ціль Путіна? Що кажуть експерти

Молдова - наступна ціль Путіна? Що кажуть експерти

Політика17 лютого 2023 р.
На головну сторінку