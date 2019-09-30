 Volkswagen досягнув угоди зі споживачами в ФРН через ″дизельний скандал″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.02.2020

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Новини

Volkswagen досягнув угоди зі споживачами в ФРН через "дизельний скандал"

Досягненню "всеосяжної угоди" між автовиробником Volkswagen та споживачами передували кілька днів переговорів між флагманом німецького автомобілебудування та представниками спілок споживачів Німеччини.

Volkswagen досягнув ще однієї угоди зі споживачами через дизельний скандал

Автовласникам Volkswagen пропонує індивідуальні відшкодування за маніпуляції з показниками шкідливих викидів

Автобудівний концерн Volkswagen і Федеральна спілка німецьких споживчих організацій (vzbv) досягли угоди щодо відшкодування для сотень тисяч постраждалих клієнтів унаслідок так званого "дизельного скандалу". Про досягнення "всеосяжної угоди" повідомили в п'ятницю, 28 лютого, в Вищому земельному суді в місті Брауншвайг, що є одним з вищих земельних судів федеральної землі Нижня Саксонія, передає інформагенція AFP.

DW.COM

Проти гіганта світового автопрому позиваються загалом понад 470 тисяч власників дизельних автомобілів марки Volkswagen. Власники авто вимагають від компанії компенсації, а у VW не бачать для цього підстав. (30.09.2019)

Volkswagen і захисники прав споживачів звинувачують один одного в провалі переговорів за мировою угодою. Автоконцерн обіцяє в будь-якому випадку виплатити 830 мільйонів євро компенсацій власникам маніпульованих дизелів. (14.02.2020)

Якщо закиди журналу Der Spiegel у картельній змові німецьких автоконцернів Volkswagen, Audi, Porsche, BMW і Daimler підтвердяться, буде викрито одну з найбільших змов за всю історію німецької економіки. (24.07.2017)

Досягненню цієї домовленості передували кілька днів перемовин, наголосили в судовій інстанції. Переговори з метою врегулювання претензій захисників прав споживачів до автовиробника розпочалися на початку січня поточного року, однак в середині лютого сторони визнали їх провальними.

Потім VW запропонував сотням тисяч постраждалим від "дизельного скандалу" клієнтів позасудове врегулювання суперечки. Їм пропонувалося отримати "індивідуальні" виплати компенсації. Такі виплати планувалося розпочати з кінця березня. Залежно від самого транспортного засобу і його віку клієнти могли розраховувати на компенсації розміром від 1350 до 6257 євро.

Згідно з попередніми угодами, претендувати на такі виплати зможуть тільки клієнти, внесені до реєстру скарг. За даними німецьких юридичних органів, на початок процесу в колективному позові автовласників до компанії Volkswagen налічувалося 470 тисяч скарг.

Нагадаємо, автоконцерну в Німеччині раніше вже був призначений штраф в 1 мільярд євро у справі про маніпуляції даними про викиди дизельних двигунів. У США VW заплатив через цю справу 18 мільярдів доларів штрафів і компенсацій. Концерн змушений був відкликати свої дизельні автомобілі з американського ринку для усунення технічних маніпуляцій. В Австралії сума компенсацій 57 тисячам австралійських споживачів становила майже 80 мільйонів євро в перерахунку. Звинувачення VW висунули так само в Канаді й Великобританії.

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    Автор: Беньямін Батке, Стас Соколов


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