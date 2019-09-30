Volkswagen досягнув угоди зі споживачами в ФРН через "дизельний скандал"

Автобудівний концерн Volkswagen і Федеральна спілка німецьких споживчих організацій (vzbv) досягли угоди щодо відшкодування для сотень тисяч постраждалих клієнтів унаслідок так званого "дизельного скандалу". Про досягнення "всеосяжної угоди" повідомили в п'ятницю, 28 лютого, в Вищому земельному суді в місті Брауншвайг, що є одним з вищих земельних судів федеральної землі Нижня Саксонія, передає інформагенція AFP.

Досягненню цієї домовленості передували кілька днів перемовин, наголосили в судовій інстанції. Переговори з метою врегулювання претензій захисників прав споживачів до автовиробника розпочалися на початку січня поточного року, однак в середині лютого сторони визнали їх провальними.

Потім VW запропонував сотням тисяч постраждалим від "дизельного скандалу" клієнтів позасудове врегулювання суперечки. Їм пропонувалося отримати "індивідуальні" виплати компенсації. Такі виплати планувалося розпочати з кінця березня. Залежно від самого транспортного засобу і його віку клієнти могли розраховувати на компенсації розміром від 1350 до 6257 євро.

Згідно з попередніми угодами, претендувати на такі виплати зможуть тільки клієнти, внесені до реєстру скарг. За даними німецьких юридичних органів, на початок процесу в колективному позові автовласників до компанії Volkswagen налічувалося 470 тисяч скарг.

Нагадаємо, автоконцерну в Німеччині раніше вже був призначений штраф в 1 мільярд євро у справі про маніпуляції даними про викиди дизельних двигунів. У США VW заплатив через цю справу 18 мільярдів доларів штрафів і компенсацій. Концерн змушений був відкликати свої дизельні автомобілі з американського ринку для усунення технічних маніпуляцій. В Австралії сума компенсацій 57 тисячам австралійських споживачів становила майже 80 мільйонів євро в перерахунку. Звинувачення VW висунули так само в Канаді й Великобританії.

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