Вокзал у російському Курську атакував дрон: є поранені

Уночі дрон атакував залізничний вокзал у Курську. За словами місцевої влади, є поранені. Також безпілотник летів і на Москву.

2 год. тому 2 год. тому

2 год. тому 2 год. тому

У ніч з 19 на 20 серпня у російському місті Курськ дрон невідомого походження атакував залізничний вокзал. Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що поранені п’ятеро людей.

"За попередньою інформацією, він врізався в дах будівлі залізничного вокзалу, після чого на даху виникла пожежа. П'ятеро людей отримали легкі поранення від осколків скла", - написав він у Telegram, звинувативши в атаці Україну.

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Дрон летів і на Москву, закривали аеропорти

Окрім Курська, вночі також "було здійснено спробу прольоту безпілотника на Москву на південному напрямку", заявив мер міста Сергій Собянін.

У міністерстві оборони РФ стверджують, що його збили засобами радіоелектронної боротьби. "Він зазнав аварії в безлюдному районі. Постраждалих і руйнувань немає", - кажуть у відомстві.

За даними російських Telegram-каналів, через дрон тимчасово призупиняли роботу московські аеропорти "Домодедово" і "Внуково". Там вводили план "Килим", який застосовують у разі появи в повітряному просторі непізнаних об'єктів.

Це вже не перша атака БПЛА на російську столицю. За останній місяць безпілотники тричі атакували діловий центр "Москва-сіті".

Загалом від кінця травня дрони атакували Москву вже близько десятка разів. Одного разу три дрони влучили в житлові будинки. Жодного разу ніхто серйозно не постраждав.

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