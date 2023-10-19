Вночі війська РФ випустили по Україні 17 дронів та ракет

Війська РФ вночі атакували п'ять регіонів України з застосуванням ударних дронів та ракет різних типів. Удари зафіксували по промислових, інфраструктурних, цивільних та військових об’єктах.

Російські війська за період з вечора 18 жовтня по 5 ранку 19 жовтня, випустили по Україні 17 повітряних цілей, повідомляє командування Повітряних сили Збройних сил України.

Зокрема, для атаки війська РФ задіяли п'ять балістичних ракет "Іскандер М", зенітну керовану ракету С-300, керовану авіаційну ракету Х-59, крилату ракету, тип якої ще уточнюється, та дев'ять ударних дронів Shahed-136/131, йдеться у дописі командування у Telegram.

Удари прийшлися по промислових, інфраструктурних, цивільних та військових об’єктах у Донецькій, Миколаївській, Сумській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Силам протиповітряної оборони вдалося збити три ударні дрони та одну керовану авіаційну ракету Х-59, зазначили в Повітряних силах ЗСУ.

Наслідки нічної атаки

Внаслідок удару безпілотника у Сумах виникла пожежа у двоповерховій будівлі на площі 100 квадратних метрів, загорання ліквідували, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. У Сумській обласній військовій адміністрації уточнили, що влучання зафіксували в об'єкт інфраструктури, однак подробиць про наслідки атаки не надали.

У Миколаєві також удар спричинив пожежу площею 120 квадратних метрів в складській будівлі. Як наголосив Клименко, її вже ліквідували. "Попередньо жертв та постраждалих немає. Однак внаслідок удару пошкоджені вікна житлових багатоповерхівок", - написав він у Telegram.

В Миколаївській області рятувальники ліквідували пожежу в не функціонуючій складській будівлі на площі 40 квадратних метрів, додав глава МВС та зазначив, що постраждалих немає.

Водночас, за його даними, у Покровському районі Донеччини внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю навчального закладу.

У Запоріжжі рятувальники загасили пожежу на підприємстві. Також там пошкоджена одна будівля. Жертв та постраждалих немає, розповів Клименко.

Двоє загиблих на Миколаївщині під час вечірньої атаки РФ

Нагадаємло, увечері 18 жовтня Росія ракетами атакувала населений пункт Степівської громади Миколаївського району, двоє людей загинули, ще одна людина - зазнала поранень. Удар прийшовся по закладу харчування, втім пошкоджень також зазнали житлові будинки та сільгосппідприємство.

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