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Вночі війська РФ поцілили у агропідприємство на Одещині

Дар'я Нинько
3 год. тому

Війська РФ завдали ракетного удару по Одещині, поціливши у агропідприємство. Знищено 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю, пошкоджена сільськогосподарська та рятувальна техніка.

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Рятувальники ліквідовують наслідки ракетного та дронового удару військ РФ в ніч на 19 липня 2023 року
Рятувальники ліквідовують наслідки ракетного та дронового удару військ РФ в ніч на 19 липня 2023 рокуФото: Cover-Images/IMAGO

Війська РФ у ніч на п’ятницю, 21 липня, завдали удару по Одещині, поціливши у агропідприємство ракетами типу "Калібр". Про це повідомила керівниця пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

Російські ракети влучили в термінали з зерном, внаслідок чого було знищено 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю, уточнив в Telegram очільник Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер. Двоє людей зазнали поранень - отримали різані рани склом.

За словами Гуменюк, ракети поцілили не лише у ангар з зерном, але і у місце зберігання сільськогосподарської техніки. Війська РФ запустили ракети складним курсом з використання особливостей рельєфу і Чорного моря на низькій висоті. Влучання відбулось фактично одночасно з сигналом повітряної тривоги, оскільки протиповітряній обороні було складно виявити російські ракети за таких обставин, пояснила Гуменюк.

"Удар був в дві хвилі. Спочатку дві ракети, потім, фактично коли розпочалась рятувальна робота…На щастя, рятувальники встигли перейти в укриття, але пошкоджено багато сільськогосподарської і рятувальної в тому числі техніки", -  додала вона.

Це вже четверта поспіль атака військ РФ на південні регіони України. В ніч на 19 липня російські війська випустили по території України 31 ракету та 32 ударні дрони іранського виробництва Shahed-136/131. Як зазначили в командуванні Повітряних сил ЗСУ, основний удар прийшовся на Одещину. Серед іншого, війська РФ тоді атакували термінали та портову інфраструктура в портах "Одеса" та "Чорноморськ". Пошкоджень зазнали резервуари та причали Одеського порту, а також зернова інфраструктура міжнародних та українських трейдерів: Kernel, Viterra, CMA CGM Group.

У ніч на 20 липня війська РФ вкотре завдали удару по південним регіонам України, випустивши 19 крилатих ракет та 19 ударних дронів. Влучання були зафіксовані, зокрема, в середмісті Одеси. Внаслідок атаки була зруйнована адмінбудівля та пошкоджені вибуховою хвилею ще декілька будинків. Під завалами рятувальники виявили тіло загиблої людини.

Тіла ще двох жертв виявили під час пошуково-рятувальної операції у Миколаєві. Ще двох людей вдалося врятувати з-під завалів. Поранень зазнали 19 людей, серед них - п'ятеро дітей. Удар прийшовся на середмістя, загорівся триповерховий житловий будинок, пошкоджень також зазнали сусідні багатоповерхові будинки. 

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Вночі війська РФ поцілили у агропідприємство на Одещині

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