Вночі війська РФ обстріляли п'ять з дев'яти районів Харкова

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 15 серпня.

На цій сторінці DW стежить за подіями вівторка, 16 серпня (час київський).

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Українською авіацією уражено два опорних пункти та два райони зосередження озброєння і техніки РФ у районах Новопетрівки та Максимівки, ідеться у повідомленні оперативаного командування "Південь". "Ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань знищено 23 рашисти, 152-х мм гармату-гаубицю, 7 одиниць броньованої та автомобільної техніки. В Сухому Ставку знищено ворожий пункт постачання боєприпасів. Остаточні втрати ворога - дорозвідуються", - наголошується у повідомленні у Facebook.

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Російські війська здійснили низку наземних атак на північний захід від Слов'янська, а також штурмові дії на північ від Харкова, йдеться в новому зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW). Крім того, ЗС РФ провели кілька наступальних операцій на схід та південний схід від Сіверська, на північний схід та південний схід від Бахмута, а також продовжували наступальні операції на північний захід, захід та південний захід від Донецька, зазначили експерти.

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У ніч на 16 серпня російські війська обстріляли відразу кілька районів Харкова. "Попередньо Шевченківський та Київський (фактично самий центр міста), Салтовський, Індустріальний та Холодногірський райони. Це п'ять з дев'яти районів Харкова. Такого радіусу удару ракетами по місту не було давно", - повідомив у Telegram мер міста Ігор Терехов. Про постраждалих інформаціх поки немає.

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