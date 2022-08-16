 Вночі війська РФ обстріляли п′ять з дев′яти районів Харкова | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.08.2022

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Новини

Вночі війська РФ обстріляли п'ять з дев'яти районів Харкова

174-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями вівторка, 16 серпня.

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На цій сторінці DW стежить за подіями вівторка, 16 серпня (час київський).

++07.45++

Українською авіацією уражено два опорних пункти та два райони зосередження озброєння і техніки РФ у районах Новопетрівки та Максимівки, ідеться у повідомленні оперативаного командування "Південь". "Ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань знищено 23 рашисти, 152-х мм гармату-гаубицю, 7 одиниць броньованої та автомобільної техніки. В Сухому Ставку знищено ворожий пункт постачання боєприпасів. Остаточні втрати ворога - дорозвідуються", - наголошується у повідомленні у Facebook.

++07.10++

Російські війська здійснили низку наземних атак на північний захід від Слов'янська, а також штурмові дії на північ від Харкова, йдеться в новому зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW). Крім того, ЗС РФ провели кілька наступальних операцій на схід та південний схід від Сіверська, на північний схід та південний схід від Бахмута, а також продовжували наступальні операції на північний захід, захід та південний захід від Донецька, зазначили експерти.

++07.00++

У ніч на 16 серпня російські війська обстріляли відразу кілька районів Харкова. "Попередньо Шевченківський та Київський (фактично самий центр міста), Салтовський, Індустріальний та Холодногірський райони. Це п'ять з дев'яти районів Харкова. Такого радіусу удару ракетами по місту не було давно", - повідомив у Telegram мер міста Ігор Терехов. Про постраждалих інформаціх поки немає. 

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