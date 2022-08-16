Вночі війська РФ обстріляли п'ять з дев'яти районів Харкова

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174-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями вівторка, 16 серпня.
24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.
Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 15 серпня.
На цій сторінці DW стежить за подіями вівторка, 16 серпня (час київський).
++07.45++
Українською авіацією уражено два опорних пункти та два райони зосередження озброєння і техніки РФ у районах Новопетрівки та Максимівки, ідеться у повідомленні оперативаного командування "Південь". "Ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань знищено 23 рашисти, 152-х мм гармату-гаубицю, 7 одиниць броньованої та автомобільної техніки. В Сухому Ставку знищено ворожий пункт постачання боєприпасів. Остаточні втрати ворога - дорозвідуються", - наголошується у повідомленні у Facebook.
++07.10++
Російські війська здійснили низку наземних атак на північний захід від Слов'янська, а також штурмові дії на північ від Харкова, йдеться в новому зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW). Крім того, ЗС РФ провели кілька наступальних операцій на схід та південний схід від Сіверська, на північний схід та південний схід від Бахмута, а також продовжували наступальні операції на північний захід, захід та південний захід від Донецька, зазначили експерти.
++07.00++
У ніч на 16 серпня російські війська обстріляли відразу кілька районів Харкова. "Попередньо Шевченківський та Київський (фактично самий центр міста), Салтовський, Індустріальний та Холодногірський райони. Це п'ять з дев'яти районів Харкова. Такого радіусу удару ракетами по місту не було давно", - повідомив у Telegram мер міста Ігор Терехов. Про постраждалих інформаціх поки немає.
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