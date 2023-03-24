Вночі війська РФ атакували Кривий Ріг дронами (онлайн)

Один "Shahed" збили військові з повітряного командування "Схід", проте є влучання ще п'яти дронів, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини п'ятниці, 24 березня.

++09:30++

За добу Росія втратила орієнтовно 1020 солдатів, повідомляє генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україну, за даними ГШ ЗСУ, складають орієнтовно 169 170 солдатів.

++09:00++

Вночі 24 березня війська РФ обстріляли з зенітно-ракетного комплексу С-300 Костянтинівку на Донеччині. Одна з ракет влучила у будівлю Пункту незламності, а інша – поблизу нього. Троє людей загинули, ще двоє зазнали поранень різного ступеню тяжкості, повідомляє Офіс генерального прокурора України.

"Під завалами загинули троє жінок, які були внутрішньо-переміщеними особами з міста Бахмут, міста Часів Яр та села Опитне Покровського району (Донецької області - Ред.)", - йдеться у повідомленні ОГПУ у Telegram.

На місці працюють правоохоронці.nЗа процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (частина друга статті 438 КК України), повідомили у ОГПУ.

++08:30++

Єврокомісія разом з Польщею та у співпраці з українською стороною організує міжнародну конференцію для пошуку викрадених росіянами українських дітей, "щоб посилити міжнародний тиск та вжити всіх заходів для визначення місцезнаходження цих дітей", повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції після першого дня саміту ЄС, який відбувся 23 березня.

Вона назвала це початком важкого і довгого шляху: зараз відомо про більш ніж 16 тисяч вивезених до Росії дітей, з яких поки що вдалося повернути лише 300.

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++07:45++

Вночі війська РФ атакували Кривий Ріг безпілотниками, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Один "Shahed" збили військові з повітряного командування "Схід", проте є влучання ще п'яти дронів.

"Загиблих та постраждалих немає. Наслідки атаки з'ясовуються", - написав Лисак у Telegram.

++07:20++

Ранкове зведення генштабу ЗСУ

Протягом минулої доби війська РФ завдали 37 авіаційних та чотирьох ракетних ударів, один з яких - по Краматорську. Також - здійснили 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню території України, повідомляє генштаб ЗСУ у ранковому зведенні. "Ймовірність завдання ракетних ударів залишається досить високою по всій території України", - наголошують у генштабі.

Війська РФ і далі зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на п'яти напрямках: Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському. На них українські військові відбили понад 79 атак сил РФ, повідомили у генштабі. "На Бахмутському напрямку ворог не припиняв штурм Бахмута. Саме в районі цього міста відбулось найбільше бойових зіткнень на зазначеному напрямку протягом минулої доби", - йдеться у повідомленні.

Українська авіація за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження військових та техніки РФ. Також українські сили збили дві керовані авіаційні ракети Х-59 та чотири БПЛА різних типів, повідомляють у генштабі. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, район зосередження російських військових, озброєння і техніки, зенітно-ракетний комплекс та два склади пально-мастильних матеріалів, повідомили у генштабі ЗСУ.

Окрім того, як зафіксували у ГШ, російські сили збільшують кількість ліжко-місць у шпиталях на тимчасово захопленій території Луганської області. Зокрема, у населеному пункті Троїцьке кількість ліжко-місць військового госпіталя була збільшена удвічі - з 200 до 400. Водночас, всі поранені офіцери були евакуйовані на територію Російської Федерації гелікоптерами в період з 17 по 18 березня.

"Відзначається збільшення смертності серед поранених загарбників в період з 17 по 21 березня у зв’язку зі збільшенням кількості отримання важких поранень та неякісним медичним забезпеченням, зокрема через недостатньо професійний медичний персонал", - зазначають у генштабі ЗСУ.