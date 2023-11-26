Вночі українська ППО збила майже всі дрони, запущені Росією

Вночі Росія атакувала Україну дев'ятьма безпілотниками, вісім з яких збили сили ППО. Про наслідки збиття та імовірного влучання незбитого дрона не повідомляється.

Російські війська в ніч на неділю, 26 листопада, атакували територію України дев'ятьма ударними БпЛА типу Shahed, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Пуски здійснювалися з південно-східного напрямку - Приморсько-Ахтарська РФ. "В результаті бойової роботи протиповітряною обороною Сил оборони України знищено 8 ворожих безпілотників "Shahed-131/136", - зазначили в Повітряних силах ЗСУ. Про наслідки їх збиття, а також імовірного влучання одного безпілотника, поки не повідомляється.

Вночі Київська міська адміністрація писала в Telegram, що в передмісті столиці працюють засоби ППО, і закликала жителів переміститися в укриття. У каналі Повітряних сил ЗСУ також з'явилося повідомлення про те, що група ударних безпілотників прямує у бік Дніпропетровської області. Там, над Новомосковським і Синельниківським районами збили два безпілотники. Повітряну тривогу також оголошували в Харківській, Сумській, Запорізькій, Полтавській і Черкаській областях.

РФ завдала понад 160 ударів по Україні за добу

Загалом за добу, за зведенням Генштабу ЗСУ, війська РФ завдали чотири ракетних і 109 авіаційних ударів, здійснили 59 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ і населеним пунктам України. Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - йдеться у зведенні.

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