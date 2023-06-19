У Криму неспокійно: нова атака БПЛА, вибух авто колаборанта

На півночі анексованого Росією українського півострову Крим в ніч на понеділок, 19 червня, лунали вибухи та стрілянина. Окупаційна "влада" півострову каже, що їх атакували безпілотники.

"Вночі на півночі Криму штатно відпрацювала ППО по двох БПЛА, що летіли на малій висоті. Прошу дотримуватися спокою і довіряти тільки перевіреним джерелам інформації", - написав на своєму Telegram-каналі так званий "глава" Криму Сергій Аксьонов.

Місцеві Telegram-канали поширили відео зі звуками стрілянини з кулеметів.

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Вибух автівки колаборанта

Крім того, як пишуть російські Telegram-канали та ЗМІ, зранку 19 червня у Сімферополі на Євпаторійському шосе вибухнула автівка помічника призначеного РФ "віце-прем'єра з економічного розвитку" Запорізької області Володимира Єпіфанова. Причиною інциденту називають вибух газового балона в машині.

Крім Єпіфанова, в салоні авто було ще двоє людей: його секретар і охоронець. "Усі троє чоловіків через вибух дістали 30-відсоткові опіки голови, тулуба і рук (охоронцеві також обпекло ліву ногу), тож після аварії їх шпиталізували", - пише Telegram-канал Baza.

Як зазначається у повідомленні каналу з посиланням на самого Єпіфанова, за день до того газовий балон перевіряли на СТО в Сімферополі.

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