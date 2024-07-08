Вночі РФ атакувала Україну крилатими ракетами та балістикою

Повітряні сили ЗСУ збили три з шести запущених Росією ракет. Через повітряну атаку свою авіацію піднімала у небо Польща.

Російські війська вночі понеділка, 8 липня, атакували Україну ракетами повітряного та наземного базування. Як повідомляють Повітряні сили Збройних сил України, Росія ударила чотирма ракетами Х-101 із літаків стратегічної авіації Ту-95МС з районами пусків з повітряного простору Саратовської області, а також двома балістичними ракетами "Іскандер-М", запущених з Курської області РФ та окупованого Криму.

"За результатами бойової роботи протиповітряною обороною знищено 3 крилаті ракети Х-101 у Житомирській та Черкаській областях", - зазначається у повідомленні ПС ЗСУ вранці 8 липня.

Польща піднімала у небо свою авіацію

Через нічну повітряну повітряну атаку по Україні свою та союзницьку авіацію піднімала у небо Польща.

"Сьогодні вночі спостерігалася інтенсивна активність дальньої авіації Російської Федерації, пов'язана, зокрема, з нанесенням ударів по об'єктах, розташованих на заході української території. Востаннє така підвищена активність російської авіації, під час якої були нанесені удари по території Західної України, була зафіксована в ніч з 21 на 22 червня цього року", - пояснило оперативне командування Збройних сил Польщі в Х.

Офіційних даних про наслідки повітряної атаки Україна поки не надавала.

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Атака на Харків та Дніпропетровщину

Вночі повідомлялось про удар по Основ'янському району Харкова, де постраждали дві жінки. Про це повідомив у Telegram міський голова Харкова Ігор Терехов. "Вночі під ворожим обстрілом був Основʼянський район міста. Пошкоджені три приватних будинки, в одному з них була пожежа. Постраждали дві жінки, обидві госпіталізовані", - зазначив він.

Згодом керівник Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов уточнив, що в Основ'янському районі сталося падіння уламків боєприпасу. Він підтвердив поранення двох жінок, а також пожежу в приватному будинку, пошкодження автомобілів і господарчих споруд.

За даними очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, один ударний безпілотник, запущений Росією, був знищений над областю підрозділом Повітряного командування "Схід".

Нагадаємо, що минулої ночі російські війська атакували Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М" та 13-ма ударними безпілотниками типу "Shahed-131/136".