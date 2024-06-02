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Вночі РФ запустила по Україні десятки дронів і дві ракети

Євгенія Наконечна
2 червня 2024 р.

В ніч на неділю Росія атакувала Україну кількома ракетами і 25 дронами, з них 24 БпЛА вдалося збити. Про постраждалих не повідомляється.

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24 "шахеди" збили в повітряному просторі України
24 "шахеди" збили в повітряному просторі УкраїниФото: Efrem Lukatsky/dpa/AP/picture alliance

У ніч на неділю, 2 червня, російські війська атакували Україну крилатою ракетою "Іскандер-К" із Криму в напрямку Харківщини, зенітною керованою ракетою С-300 із окупованої Донеччини та 25-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із мису Чауда в анексованому Криму, районів Єйськ та Приморсько-Ахтарськ РФ. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України (ПС ЗСУ).

Упродовж ночі протиповітряні сили України збили 24 "шахеди" у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Київській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Вінницькій областях, зазначають у командуванні ПС ЗСУ.

У Миколаївській області повідомляють про падіння уламків збитих ворожих БпЛА типу "Shahed-131/136", внаслідок чого у Куцурубській громаді відбулося займання складських приміщень промислового підприємства. Постраждалих немає, написав очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram.

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