Вночі РФ запустила по Україні десятки дронів і дві ракети

В ніч на неділю Росія атакувала Україну кількома ракетами і 25 дронами, з них 24 БпЛА вдалося збити. Про постраждалих не повідомляється.

У ніч на неділю, 2 червня, російські війська атакували Україну крилатою ракетою "Іскандер-К" із Криму в напрямку Харківщини, зенітною керованою ракетою С-300 із окупованої Донеччини та 25-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із мису Чауда в анексованому Криму, районів Єйськ та Приморсько-Ахтарськ РФ. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України (ПС ЗСУ).

Упродовж ночі протиповітряні сили України збили 24 "шахеди" у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Київській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Вінницькій областях, зазначають у командуванні ПС ЗСУ.

У Миколаївській області повідомляють про падіння уламків збитих ворожих БпЛА типу "Shahed-131/136", внаслідок чого у Куцурубській громаді відбулося займання складських приміщень промислового підприємства. Постраждалих немає, написав очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram.