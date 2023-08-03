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Вночі ППО збила 15 "шахедів" - Повітряні сили

Степан Смишляєв
3 год. тому

Російська армія знову атакувала столицю України. Минулося без жертв і руйнувань. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що всі ударні безпілотники було збито.

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Уламок збитого дрону типу "Shahed", архівне фото
Вночі ППО збила біля Києва майже півтора десятки "шахедів"Фото: Ukrainian military's Strategic Communications Directorate/AP/picture alliance

В ніч на четвер, 3 серпня, сили протиповітряної оборони (ППО) збили на підльоті до Києва "майже півтора десятка" дронів типу "Shahed", повідомив в Telegram очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

За його словами, остання повітряна тривога в столиці тривала рівно 3 години. "За інформацією на цю хвилину - в столиці обійшлося без жертв та руйнувань", - зауважив Попко.

Мер Києва Віталій Кличко наразі також не повідомляв про жертви або руйнування внаслідок нападу.

Повітряні сили: 15 ударних безпілотників збито

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ,  російські війська в ніч на четвер атакували Україну 15-ма ударними БПЛА з Брянської області. "Загалом зафіксовано пуски 15 "шахедів". Силами і засобами Повітряних Сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони всі ворожі БПЛА знищено", - зазначається у повідомленні Повітряних сил. Крім того, за цими даними, також було знищено 7 розвідувальних БПЛА.

Атаки на Київ тривають

Як повідомлялося, напередодні вночі війська РФ також запустили по Україні "шахеди", тоді, за даними українських військових, на Київщині й Одещині було знищено 23 БпЛА.

За словами Попка, під час повітряної атаки напередодні групи дронів заходили на Київ одночасно з кількох напрямків, ППО збила понад 10 "шахедів", їхні уламки пошкодили фасад адміністративної будівлі у Солом'янському районі. Також уламки впали в Голосіївському та Святошинському районах столиці.

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