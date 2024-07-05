Вночі ППО відбивала удар 32 БпЛА в 7 областях: є пошкодження

Сили оборони України збили всі 32 запущені Росією "шахеди". Внаслідок падіння уламків у Київській, Дніпропетровській та Одеській областях є пошкодження.

Війська РФ запустили в ніч на п'ятницю, 5 липня, по Україні 32 ударних безпілотники (БпЛА) типу Shahed-131/136 з районів Курська та Приморсько-Ахтарська.

Як повідомили Повітряні сили Збройних сил України, до відбиття удару залучали винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України, підрозділи радіоелектронної боротьби.

Силами протиповітряної оборони (ППО) вдалося збити всі 32 "шахеди" у межах семи областей: Миколаївської, Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Київської, Чернігівської та Черкаської.

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Пошкодження від падіння уламків у трьох областях

За даними місцевих адміністрацій, пошкодження внаслідок падіння уламків збитих дронів зафіксовані щонайменше в трьох областях.

На Київщині пошкоджені шість приватних будинків та автомобіль у Макарівській громаді Бучанського району. На Дніпропетровщині - інфраструктура, приватний будинок і мікроавтобус у Нікополі. На Одещині - асфальтне покриття дороги.

Постраждалих немає.

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