Вибух газу у будинку в Кропивницькому: постраждав чоловік

Під час повітряної тривоги у багатоповерхівці в Кропивницькому стався вибух газу. Власника квартири госпіталізували.

У Кропивницькому внаслідок вибуху газу, що стався під час повітряної тривоги зранку у четвер, 23 березня, постраждав один чоловік - власник квартири в багатоповерхівці.

Його госпіталізували в лікарню, повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович. Двох людей вдалося врятувати, зазначив він.

У Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в Кіровоградській області зазначили, що 23 березня о 9:23 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про вибух у квартирі на шостому поверсі багатоповерхівки у місті Кропивницький. Вже за сім хвилин рятувальний загін був на місці інциденту.

"Стався вибух, внаслідок якого зруйновано міжкімнатні перегородки в квартирі, балкон, пошкоджені вхідні двері сусідніх квартир, на п’ятому і сьомому поверхах пошкоджені вхідні двері квартир", - повідомили в ДСНС.

За попередньою інформацією, руйнування несучих конструкцій не сталося. Для ліквідації наслідків вибуху залучили 31 рятувальника та вісім одиниць техніки, повідомили в ДСНС.

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