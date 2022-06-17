Внаслідок ракетного обстрілу Миколаєва є загиблий і поранені - ОДА

24 лютого Росія здійснила повномасштабне воєнне вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 16 червня.

На цій сторінці DW стежить за подіями п'ятниці, 17 червня (час київський).

++10.20++

Росія "стратегічно програла" розв'язану нею війну проти України, вважає начальник штабу оборони Великобританії Ентоні Радакін. Напад на сусідню країну став "жахливою помилкою РФ", заявив Радакін в інтерв'ю агенцій PA. Глава британського генштабу однак не виключив, що президент Росії Володимир Путін у наступні тижні досягне "тактичних успіхів" в Україні. Радакін відзначив, що заради "маленьких" територіальних завоювань Кремль пожертвував чвертю міці російсьої армії. "Російська техніка зношується" і просувається лише два, три, п'ять кілометрів на день, додав він. "Росія приречена на провал", вважає Радакін і запевняє, що Великобританія і надалі підтримуватиме Київ великою кількістю зброї.

++10.00++

В акваторії Чорного моря українські військові уразили російський буксир "Василий Бех" під час транспортування ним боєприпасів, озброєння й особового складу чорноморського флоту, повідомляє пресслужба військово-морських сил збройних сил України. "(...) Навіть наявність на борту зенітно-ракетного комплексу "ТОР" не завадила Військово-морським силам України ЗС України демілітаризувати російських загарбників", - зазначено у повідомленні пресслужби ВМС ЗСУ у Facebook.

++09.45++

Дивитись відео 04:34 Чи вдасться Україні відвоювати окуповані Росією території? (14.06.2022)

На території Херсонської області, окупованій РФ, "мобілізація" місцевих жителів зараз не планується - таку заяву зробив представник так званої "тимчасової адміністрації" регіону Стремоусов. Він однак додав, що "в армію не кликатмуть до ухвалення рішення щодо входу області до РФ".

Нагадаємо, як Україна, так і Захід не визнають як самопроголошені і визнані РФ "ДНР/ЛНР", анексію Криму, так і наміри РФ провести так звані "референдуми" на окупованих територіях Херсонщини щодо входження до складу РФ.

Читайте також: Без зв'язку, або Що відбувається на окупованій Херсонщині?

++09.05++

Від обстрілів російськими військами міста Маріуполь у період з березня до травня загинули ще троє дітей, встановлено під час фіксації кримінальних правопорушень прокуратурою, повідомляє Офіс генпрокурора України. Таким чином, за офіційними даними, внаслідок російської агресії в Україні загинули 322 дитини та понад 581 поранені.

++08.55++

З території Росії з мінометів обстріляна Хотинська громада на Сумщині, повідомляє голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. "Близько 5-ї ранку ворог почав обстрілювати з міномета Хотинську громаду. Всього 30 приходів. Жертв і руйнувань попередньо немає", - написав він у Telegram.

++08.30++

Від ракетного удару вранці у Миколаєві постраждали 4 житлові багатоповерхові будинки та об'єкт інфраструктури. На даний час один загиблий і шестеро поранених, з них одна дитина, повідомляє голова Миколаївської ОДАВіталій Кім. У місті проводяться рятувальні роботи.

++08.00++

Російські війська продовжують наступ на Сході України, ідеться у оперативній інформації генерального штабу збройних сил України. На Слов'янському напрямку сили РФ ведуть розвідку боєм в районі населеного пункту Краснопілля, станом на ранок бій триває. На Сєвєродонецькому напрямку вони продовжують вогневий вплив із ствольної та реактивної артилерії, завдали авіаудару по населеному пункту Устинівка. Тривають бойові дії за повний контроль над містом Сєвєродонецьк. На Бахмутському напрямку українські війська відбили штурм у напрямку населеного пункту Золоте, росіяни відступили.

Між тим голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай наголосив, що ракетний авіаудар по Лисичанську забрав три життя і семеро людей госпіталізовано з травмами різного ступеня тяжкості. Ще однією авіаатакою знищено будівлю профілакторію, де, ймовірно, також були люди. Від обстрілу на вулиці загинув місцевий житель. "Також стало відомо про двох загиблих у старих районах Сєвєродонецька - матір із сином. Крім того, у Лисичанську руйнувань зазнали будівля школи та два будинки, у Гірському - 18 будинків, у Врубівці - сім. Багато пошкоджень у селищі Синецький під Сєвєродонецьком", - наголосив глава ОВА.

Читайте також: Україна має намір повернути Крим за допомогою західної зброї